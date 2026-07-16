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Dugo se u Beogradu čekalo na nešto što nije samo „još jedna nova zgrada“, već ozbiljna prilika da se novac pametno investira. Dok se na brojnim lokacijama zidaju kvadrati, u Bloku 20 se dešava nešto što potpuno menja pravila igre. Delta District donosi prvi koncept kod nas, gde vas čeka apartman sa potpisom brenda InterContinental. A to u ekonomskom smislu znači mnogo više od luksuznog enterijera i prestižne adrese.

Suština je u tome da ovi apartmani nisu obična nekretnina kakvu smo navikli da viđamo na našem tržištu. Na globalnom nivou, brendirane rezidencije prepoznate su kao najsigurnija investicija upravo zato što vrednost raste brže nego kod klasičnih luksuznih zgrada. Pored subjektivnog osećaja prestiža, to je čista tržišna logika. Nekretnina koja nosi potpis svetskog brenda poput InterContinentala, automatski ima veću potražnju. Razlog je jednostavan. Ime brenda je garancija kvaliteta koja ne bledi s godinama.

Zašto je potpis brenda zapravo vaša polisa osiguranja?

Kada ulažete u Delta District, vi se ne oslanjate na sreću ili trenutni trend, već na sistem koji decenijama besprekorno funkcioniše širom planete. Iza celog projekta stoji Delta Holding, dokazani regionalni lider, u direktnom partnerstvu sa IHG Hotels & Resorts, grupacijom koja upravlja hiljadama hotela u svetu. Za nekoga ko želi da pametno plasira svoj kapital, to je nivo sigurnosti koji se traži. Znate tačno ko gradi, ko će upravljati objektom i koji standardi moraju da budu ispunjeni da bi ime InterContinental ostalo na fasadi.

Da se u Bloku 20 ništa ne prepušta slučaju i da je sigurnost investicije na prvom mestu, potvrđuje i Angelina Nekić, potpredsednica Delta Holdinga i CEO Delta Real Estate. Ona naglašava da je suština u beskompromisnom kvalitetu i dugoročnoj vrednosti koju dobija svaki vlasnik.

„Delta District gradimo temeljno, bez kompromisa i bez prečica. Hotel se otvara u decembru ove godine, a već sredinom sledeće godine vlasnici rezidencijalnog dela se useljavaju. Njima je važno što postaju deo jednog sistema koji na globalnom nivou raste iz godine u godinu“, ističe Angelina Nekić.

To je dobro poznati miran san koji imate kada znate da vaš kapital ne zavisi samo od lokalnih prilika, već nosi težinu svetskog imena koje svako prepoznaje, od Londona do Njujorka. To ime je magnetski privlačno za sve koji traže isključivo standard od pet zvezdica, što vlasnicima garantuje visoku potražnju.

Nema čekanja i neizvesnosti - sve se završava odjednom

Jedan od najvećih strahova svakog kupca je period između uplate i useljenja, kao i pitanje šta će se dešavati u komšiluku kada dobiju ključeve. Delta District tu nudi ogromnu prednost jer se ceo kompleks, koji uključuje i hotel, i poslovni deo, i obe kule sa apartmanima, zida u isto vreme.

1/12 Vidi galeriju Galerija Delta District Foto: Promo

Ovo je ključno za vrednost vaše investicije od prvog dana. Sredinom 2027. godine, kada vlasnici preuzmu ključeve svojih apartmana, ceo Blok 20 biće kompletno sređen, ozelenjen i funkcionalan. Ukupna investicija od 400 miliona evra osigurava da svaki detalj bude na svom mestu. Kada imate gotov proizvod u vrhunskom stanju, vaša imovina je odmah spremna da donosi profit, bez čekanja da infrastruktura oko vas sazri.

Danas se isplativost nekretnine ne meri samo cenom po kvadratu, već i troškovima koji dolaze kasnije. Ako su računi za održavanje i energiju visoki, neto profit automatski opada. Zato je Delta District energetski efikasan sistem koji se oslanja na prirodne izvore. Implementacija geotermalnih sondi i solarnih panela na fasadama objedinjuje ekološku svest i čistu ekonomsku računicu.

Ovaj kompleks imaće najviše svetske sertifikate održivosti, kao što su LEED Platinum i WELL. Za vlasnika apartmana, to u praksi znači drastično manje troškove za grejanje i hlađenje. Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i korišćenju energije iz prirode, potreba za potrošnjom struje je svedena na minimum. Na duge staze, ovakva rešenja čine apartman mnogo profitabilnijim, jer su troškovi održavanja fiksni i niski.

Jedna od najvažnijih lekcija u investiranju je likvidnost, odnosno koliko brzo možete svoju imovinu ponovo da pretvorite u novac ako vam to zatreba. Sa apartmanima sa potpisom InterContinentala je drugačije. Oni spadaju u kategoriju trofejnih nekretnina koje su uvek tražene jer ih ima malo.

Lokacija u Bloku 20 je epicentar poslovnog Beograda. Blizina ambasada, sedišta velikih banaka i vodećih kompanija garantuje da će se ovde uvek tražiti kvadrat više. Vlasnik apartmana u kompleksu Delta District zapravo poseduje unikat na tržištu, a unikati uvek prvi nađu kupca ili zakupca, čak i kada tržište uspori.

Nova definicija uspeha u Beogradu

O tome koliko je ovaj projekat značajan za turističku i poslovnu sliku Beograda, najbolje govore same brojke. Andrej Sovrović, CEO Delta Hospitality, ističe da su u pitanju ulaganja koja postavljaju potpuno nove standarde na celom Balkanu.

"Investicija samo u hotel premašuje 100 miliona evra. Hotel će otvoriti više od 200 novih radnih mesta, a naš cilj je da InterContinental Beograd postane nova referentna tačka luksuznog hotelijerstva u ovom delu Evrope", naglašava Andrej Sovrović.

Na kraju dana, sve se svodi na to koliko verujete u ono u šta ulažete. Sa direktnom vezom sa hotelom, 24-časovnim concierge servisom, pristupom spa centru i infinity bazenu na krovu, ovi apartmani nude život koji u Beogradu do sada nije mogao da se kupi. To je ponuda koja se ne odbija ako želite da vaš kapital bude vezan za projekat koji spaja vrhunsku gradnju, globalni prestiž i najsavremeniju tehnologiju.

Pametne investicije ne čekaju. Kapital traži sigurnost, a profit zahteva viziju. Delta District je odgovor na oba zahteva. Ovo je osiguranje vaše budućnosti. Prestiž koji ne bledi i adresa koja svakog dana radi za vas. Budite tamo gde se postavlja novi standard Beograda.

Delta District - investicioni profil

Ukupna vrednost projekta: 400 miliona evra, garancija stabilnosti i kvaliteta. Koncept: Apartmani sa potpisom InterContinentala, dokazan model koji brže povećava vrednost imovine. Jedna faza gradnje: Useljenje u potpuno završen i funkcionalan kompleks sredinom 2027. godine. Energetska efikasnost: Solarni paneli i geotermalne sonde koji smanjuju troškove vlasnicima. Globalna mreža: Sigurnost ulaganja uz brendove Delta Holding i InterContinental. ROI (Povrat investicije): Visoka isplativost ulaganja zahvaljujući prestižnoj lokaciji i standardu od pet zvezdica.