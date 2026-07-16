Turisti u grčkom letovalištu Nei Pori pronašli su izgubljenu devojčicu iz Beograda i odveli je kod spasilaca. U toku je potraga za njenom majkom.
Društvo
Drama srpske porodice u grčkom letovalištu: Devojčica iz Beograda nestala, a kad su je našli usledio novi obrt - svi tragaju za njenom majkom
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Na grčkom letovalištu Nei Pori turisti su pronašli izgubljenu devojčicu, koja se trenutno nalazi kod spasilaca gde čeka majku, objavljeno je u Fejsbuk grupi "Grčka info".
Naime, jedan korisnik mreže iz Severne Makedonije je u grupi naveo da se devojčica, čija je majka iz Beograda, izgubila u mestu Nei Pori i da se nalazi kod spasilaca.
Kako su naveli u komentarima, devojčica se nalazi kod spasilaca, dok pokušavaju da pronađu njenu majku.
Prema njihovim rečima, jedna devojka ju je pronašla i odvela do spasilaca.
Kurir.rs
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