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Na grčkom letovalištu Nei Pori turisti su pronašli izgubljenu devojčicu, koja se trenutno nalazi kod spasilaca gde čeka majku, objavljeno je u Fejsbuk grupi "Grčka info".

Naime, jedan korisnik mreže iz Severne Makedonije je u grupi naveo da se devojčica, čija je majka iz Beograda, izgubila u mestu Nei Pori i da se nalazi kod spasilaca.

Kako su naveli u komentarima, devojčica se nalazi kod spasilaca, dok pokušavaju da pronađu njenu majku.

Prema njihovim rečima, jedna devojka ju je pronašla i odvela do spasilaca.

Kurir.rs

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