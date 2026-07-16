Drama koja se odigrala na plaži u grčkom letovalištu Nei Pori uspešno je završena! Devojčica iz Beograda, koja se na kratko izgubila, bezbedno je vraćena svojoj majci, i obe su dobro .

Nakon što se devojčica odvojila od majke na plaži, primetila ju je jedna devojka koja ju je odmah na sigurno odvela kod lokalnih spasilaca. Spasioci su preuzeli brigu o devojčici, dok je apel za pomoć u potrazi za majkom podeljen u popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka info".