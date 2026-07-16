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Tim lekara krenuće sutra sa aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu po povređene pacijente, koji će istog dana, ukoliko se steknu medicinski uslovi, biti vraćeni u Niš kako bi bili zbrinuti u UKC, a ako ne bude medicinskih uslova, tim će se vratiti po ostale pacijente kada se steknu uslovi za to, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

Direktor UKC Niš Milan Lazarević izjavio je jutros da se sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći i dalje nalazi na lečenju u bolnicama u Crnoj Gori.

On je za Blic rekao da se povređeni desetogodišnji dečak nalazi u Podgorici i da je među najteže povređenima.

"Pacijenti su smešteni u bolnicama u Risnu, gde se leče na odeljenjima neurohirurgije, ortopedije i neurologije, dok je jedan pacijent operisan u Kotoru. Od tih sedmoro, četvoro su teško povređeni i trenutno su nepokretni. Njih nije moguće transportovati dok se za to ne steknu medicinski uslovi, kako se njihovo stanje ne bi dodatno pogoršalo. Troje su takozvani sedeći pacijenti, takođe sa ozbiljnim povredama", objasnio je Lazarević.

1/5 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na putu Nikšić-Kotor Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Dodao je da se deo lakše povređenih građana već samostalno vratio u Niš.

Kako je istakao Lazarević, najveći izazov trenutno nisu administrativne procedure, već zdravstveno stanje povređenih. Naveo je da je UKC Niš formirao specijalizovane medicinske timove koji će preuzimati pacijente iz Crne Gore.