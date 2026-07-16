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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) danas je u više navrata izdavao hitna upozorenja zbog nevremena, a novo upozorenje sada se odnosi na tri lokacije u Srbiji.

RHMZ je u 18.25 časova izdao novo hitno upozorenje zbog mogućih jakih pljuskova, grmljavine i pojave grada.

"U narednih sat vremena na području Mačve (Šabac i okolina) jaki plјuskovi sa grmlјavinom i gradom sa tendencijom premeštanja ka Vladimircima, Kocelјevi i Ubu", stoji u upozorenju.

RHMZ je nešto ranije najavio da se tokom popodneva najrasprostranjeniji grmljavinski razvoji očekuju u jugozapadnoj i zapadnoj Srbiji.

"Istovremeno, pljuskovi i grmljavina u ostalim krajevima biće lokalna pojava. U oblasti jakih pljuskova očekuje se od 10 do 20 mm kiše za kratko vreme, a lokalno i više, uz pojavu grada i jakog vetra.", stoji u najavi.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Nevreme do kraja dana

Do kraja dana promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, ali nestabilno uz lokalnu pojavu kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 32 do 36 °C., najavio je RHMZ.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.

Inače, snažno nevreme danas je pogodilo pojedine delove Srbije, a među prvim na udaru bilo je Prijepolje, gde su nešto posle 14 časova zabeleženi obilni pljuskovi praćeni sitnim gradom, jakom grmljavinom i munjama.

Tokom dana RHMZ je u više navrata izdavao upozorenja zbog opasnosti od nepogoda. Prema radarskim snimcima, olujni oblaci nastavljaju da se premeštaju ka jugu zemlje, a pojedina područja suočavaju se sa intenzivnim pljuskovima, gradom i grmljavinom.

Nadležne službe apeluju na građane da budu oprezni, jer se i u narednim satima očekuje mogućnost novih lokalnih vremenskih nepogoda.

Foto: Cacio Murilo/Shutterstock

Vreme narednih dana

U petak (17.07.) ujutro na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne je, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 17 do 22 °C, a najviša od 33 do 36 °C. U toku noći u Vojvodini i Mačvi prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar, najavio ej RHMZ.

U subotu ujutro (18.07.) će se prolazno naoblačenje iz Vojvodine, uz slabljenje, premeštati preko centralnih predela dalje na jugoistok. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima. Uveče i tokom noći sa zapada novo jače naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom koje će se preko centralnih predela premeštati dalje na istok.

Do kraja druge i u trećoj dekadi jula promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i prolaznih pljuskova sa grmljavinom. Za dane vikenda maksimalna temperatura od 30 do 36 °C, a zatim u padu, pa će od utorka (21.07.) naredne sedmice u većini mesta biti od 25 do 29 °C, stoji u najavi RHMZ.