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Dva izgubljena života u samo 10 dana, i strah koji se širi beogradskim ulicama. Poslednja žrtva, 39-godišnji muškarac, preminuo je ubrzo nakon prijema u Dom zdravlja,nakon što ga je izbo roj osa. Njegovoj smrti prethodila je slična tragedija kada je od posledica uboda stradao muškarac star 71 godinu.

Zujanje ose nije samo letnja neprijatnost, već i potencijalna opasnost. Nakon dve tragedije u kratkom roku, građani su postali uznemireni, a strah je opravdan jer u susretu sa ovim insektima svaka greška može biti kobna.

- Mog tatu je skoro, da li je stršljen ubo, nisam sigurna, na motoru. Veliki otok, baš je bio veliki bol, ali hvala Bogu, završilo se sve okej - poručila je jedna žena.

- Pa uvek pazim. I kad radim, i kad idem, i kad putujem, i kad vozim, uvek pazim. Znači, moraš da budeš oprezan kad ideš i kad paziš - istakao je drugi čovek za Blic.

Jedna žena opisala je iskustvo kada ju je napalo oko 50 osa.

- Zakačila gnezdo. Ljudi, to je neshvatljivo. To je, ja mislim da je 50 njih bilo meni u kosi, svugde, toliko me izujedale - rekla je ona.

"Osa može da ubode više puta"

Za razliku od pčele koja nakon uboda ugine, osa može da ubode više puta. Ali ono što dovodi do fatalnih ishoda uglavnom nije jedan insekt, već više njih.

Kada brane gnezdo, ose oslobađaju takozvane feromone za uzbunu, hemijski signal koji poziva ostale u sinhronizovani napad.

Profesor Biološkog fakulteta Aleksandar Ćetković je istakao da je ubod ose opasan za one koje su alergični.

- Znači, one su tu, one su prirodni deo naših prostora, naše faune. Nekada su bile mnogo više prisutne, dakle na pijacama gde se prodaje voće, meso, riba. Uvek ih je bilo. Neprijatna je situacija svima, ali opasna je za ljude koji su alergični - rekao je on.

"Smrtonosne su najčešće ose, i to kod osoba koje imaju sklonost ka alergijama"

Iako stršljenovi izazivaju veći strah zbog bolnijeg uboda, smrtonosne su najčešće ose, i to kod osoba koje imaju sklonost ka alergijama.

Kada otrov prodre u krvotok, kod preosetljivih može izazvati anafilaktički šok, najburniju i najopasniju alergijsku reakciju koja zahteva hitno reagovanje.

- Zove se hitna pomoć, to je jako brza reakcija. Za razliku od drugih alergijskih reakcija, gde imamo malo i kašalj, i gušenje, i sviranje u grudima, ovo je jedna alarmantna, jer otiče tkivo, zatvaraju se disajni putevi, i ti jednostavno se čovek guši - poručila je Jelena Kunosić, alergolog i imunolog, i dodala:

"Nije loše kod onih koji su inače alergični da kupe te male adrenalinske špriceve"

- Nije loše kod onih koji su inače alergični da kupe te male adrenalinske špriceve, da imaju u tašnici, i kad se to tako desi, odmah vade i bode, i neće ništa da mu bude loše od toga, ali može da mu spase glavu.

Dve tragične smrti u Beogradu posledica su burne reakcije organizma nakon uboda ose, i ozbiljna su opomena da ubode ovih insekata ne smemo shvatati olako.

Upravo u Domu zdravlja u Kaluđerici lekari su dali sve od sebe i pokušali da mladiću iz Vinče spasu život, ali on je, nažalost, preminuo.