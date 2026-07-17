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Policija u Novom Sadu juče je uhapsila dvojicu mladića zbog sumnje da su bejzbol palicama brutalno pretukli petnaestogodišnjeg mladića. On je u napadu zadobio teške telesne povrede, uključujući višestruke prelome kostiju glave i lica.

Povređeni mladić zbrinut je na Odeljenju intenzivne nege Dečije bolnice u Novom Sadu, gde se nalazi pod stalnim lekarskim nadzorom.

Može li se i kako stati na put ovakvoj agresiji kod mladih i gde su granice, za emisiju "Redakcija", govorila je Dragana Ivanović - psiholog.

- Razlozi mogu da budu različiti. To može da bude društvo i okolina u kojoj se nalaze, ljudi sa kojima se druže, eventualna povezanost sa kriminalnim grupama, odnosi u porodici, ali i sam sklop ličnosti tinejdžera i okolnosti koje dovode do takvih događaja. To ne moraju da budu deca iz disfunkcionalnih porodica. Često se pominje da su to deca razvedenih roditelja, ali to uopšte ne mora da bude uzrok. Porodica može spolja da izgleda potpuno uređeno, a da odnosi unutar nje nisu dobri. Ključno je pitanje koliko se roditelji bave decom, da li znaju gde se kreću, sa kim se druže i šta rade - rekla je Ivanović.

Dragana Ivanović, psiholog Foto: Kurir Televizija

Roditelji prvi mogu da uoče upozoravajuće znakove

Ističe da postoje određeni pokazatelji koji mogu ukazati na rizično ponašanje deteta i naglašava da je uloga roditelja u njihovom blagovremenom prepoznavanju od presudnog značaja.

- Važno je obratiti pažnju i na promene u ponašanju, ali i na to odakle detetu novac za stvari koje roditelji nisu u mogućnosti da mu obezbede. Sve može da izgleda u redu, a da zapravo postoje ozbiljni problemi. Dešava se i da deca odrastaju uz druge staratelje, pa zbog određenih propusta ili nedovoljnog nadzora dođe do ovakvih situacija. Kada govorimo o porodici i maloletničkoj delinkvenciji, postoji jedan način na koji roditelji na vreme mogu da prepoznaju da li dete pokazuje sklonost ka kriminalnom ponašanju, a to je praćenje šta dete radi - istakla je.

Psiholog upozorava da roditelji ne bi smeli da ignorišu nagle promene u ponašanju deteta, jer upravo one mogu biti prvi signal da postoji ozbiljan problem, zbog čega je važno reagovati na vreme i potražiti stručnu pomoć.

- Ako primetimo čudne reakcije ili ponašanje koje odstupa od uobičajenog, potrebno je da proverimo gde izlazi, sa kim se druži i da li dolazi kući u alkoholisanom stanju ili pod uticajem psihoaktivnih supstanci. Tada roditelji moraju da reaguju i utvrde šta se dešava. Nažalost, često se dešava da im je teško da se suoče sa takvim problemima i da potraže pomoć, već pokušavaju da sve zadrže u krugu porodice. Time se problem ne rešava, već samo produbljuje i može da dovede do tragičnih posledica - kaže psiholog.

Foto: Shutter

- Prevencija je prvi korak - roditelji moraju da budu upoznati sa tim šta treba da rade i kome da se obrate za pomoć. Ali, sa druge strane, moraju da postoje i adekvatne kazne za počinioce krivičnih dela, bez obzira na njihove godine. Prema statistici, najveći broj teških povreda nanosi se hladnim oružjem, a kazne za takva dela često su blage. Zbog toga je neophodno da kaznena politika bude stroža i da se zakon dosledno sprovodi - za emisiju "Redakcija", zaključila je Ivanović.

03:36 BRUTALNO NASILJE MEĐU MLADIMA SVE VEĆI PROBLEM! Psiholog upozorila na znakove koji mogu da otkriju put ka kriminalu: "Roditelji moraju da prate šta dete radi" Izvor: Kurir televizija

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