Genetski izmenjene matične ćelije mogle bi da promene način lečenja najagresivnijih karcinoma krvi i učine imunoterapiju bezbednijom za pacijente

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Matične ćelije su nesumnjivo napravile veliki pomak u medicini. Statistika govori da je u svetu urađeno preko 50 hiljada transplantacija matičnih ćelija iz pupčanika, a u ovom trenutku se matičnim ćelijama zvanično leči preko 85 životno ugrožavajućih bolesti.

Prema najavama Ministarstva nauke, u planu je da se Naučno-tehnološkom parku u Nišu formira i najsavremenija laboratorija za regenerativnu i personalizovanu medicinu koja će biti sastavni deo Instituta za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja".

Šta to znači, ali i gde smo mi danas kada je reč o terapijama matičnim ćelijama, koje bolesti bi mogle da se leče ovim metodama i da li smo blizu njihove šire primene, za emisiju "Redakcija", otkrio je prof.dr Vladislav Volarević.

- Pre svega bih voleo da naglasim da uspeh koji se najavljuje nije samo moj lični uspeh. To je uspeh jednog tima mladih ljudi sa kojima radim. Ja sam mnogo učio od svojih profesora i trudim se da to znanje prenesem dalje. Nauka je timski rad i svaki uspeh je zapravo uspeh celog tima. Trenutno smo u procesu formiranja novog tima ljudi koji će raditi u okviru budućeg instituta u novoj zgradi Naučno-tehnološkog parka. Plan je da to bude najsavremenija laboratorija za proučavanje matičnih ćelija, personalizovane i regenerativne medicine - rekao je Volarević.

prof.dr Vladislav Volarević Foto: Kurir Televizija

Novi centar za najsavremenije metode lečenja

Kako ističe, cilj je formiranje stručnog tima i savremene infrastrukture koja bi omogućila primenu najnovijih medicinskih dostignuća u lečenju teških bolesti.

- Cilj je da napravimo tim koji će moći da odgovori na izazove najtežih bolesti. Uz savremenu opremu i stručne ljude želimo da budemo spremni da, kada se u svetu pojavi novi lek ili metoda lečenja za neku bolest, odmah možemo da se uključimo u taj proces i ponudimo pacijentima savremene terapije. Radićemo ne samo regenerativnu medicinu, već i imunomodulaciju, biološku terapiju, lečenje autoimunih bolesti, teških zapaljenskih bolesti i malignih oboljenja. U planu je i uvođenje CAR-T i CAR-NK ćelijske terapije, koje predstavljaju jedan od najuspešnijih načina lečenja određenih leukemija i limfoma, sa veoma visokim procentom uspešnosti kod pojedinih bolesti - istakao je.

Doktor je poručio da se radi na stvaranju uslova za uvođenje novih terapija i saradnju sa vodećim svetskim centrima u oblasti medicine.

- Planiramo da napravimo infrastrukturu koja će omogućiti razvoj i primenu antitumorskih vakcina, jer je činjenica da je njihova primena veoma blizu. Važno je da budemo deo tog procesa. Srbija danas ima mogućnost da sarađuje sa najvažnijim svetskim centrima. U razvoju antitumorskih vakcina učestvuju velike sile poput Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Evropske unije - kaže on.

Koristeći veštačku inteligenciju i podatke o hiljadama mutacija, naučnici rade na vakcini koja bi mogla da pruži zaštitu ne samo od postojećih, već i od budućih virusa Foto: Shutterstock

- Zahvaljujući dobrim odnosima sa različitim zemljama, možemo da budemo deo tih timova i da znanje koje se razvija u svetu kasnije primenimo kod naših pacijenata. Takođe, dobri međunarodni odnosi omogućavaju da i mi sa naučne strane budemo deo tih velikih projekata i da zajedno sa najboljim stručnjacima u svetu radimo na terapijama koje će biti od koristi našim pacijentima - naveo je doktor.

Novi institut donosi savremena medicinska istraživanja

Profesor je pojasnio da će novi institut biti opremljen savremenom tehnologijom koja će omogućiti istraživanja u oblasti genetike, imunologije i matičnih ćelija.

- U planu je da se u novoj zgradi Naučno-tehnološkog parka formira potpuno novi institut, odnosno savremena laboratorija sa najmodernijom opremom. Ona će obuhvatiti različite oblasti istraživanja - genetiku, imunologiju, naprednu mikroskopiju, organoide i "organ-on-a-chip" sisteme, kao i sektor za rad sa matičnim ćelijama. Radićemo sa hematopoetskim, mezenhimskim i indukovanim pluripotentnim matičnim ćelijama. To su ćelije koje mogu da se reprogramiraju tako da ponovo dobiju osobine embrionalnih ćelija i iz kojih je moguće dobiti različite vrste ćelija našeg organizma.

Foto: Shutterstock

- Prva terapija koju planiramo da uvedemo jeste CAR-T i CAR-NK ćelijska terapija. To je inovativni način lečenja pacijenata obolelih od leukemije i limfoma. Princip je da se iz krvi pacijenta uzimaju njegove ćelije imunskog sistema, odnosno limfociti, koji se zatim uz pomoć genetičkog inženjeringa i savremenih tehnologija "uče" da prepoznaju tumorske ćelije. Nakon toga se te ćelije umnožavaju i vraćaju pacijentu, gde mogu da napadnu i uništavaju maligne ćelije. Kod pojedinih vrsta leukemija uspešnost lečenja prelazi 95 odsto - za emisiju "Redakcija", objasnio je Volarević.

04:59 SRBIJA DOBIJA LABORATORIJU BUDUĆNOSTI ZA MATIČNE ĆELIJE I NOVU MEDICINU: Profesor otkrio kakve terapije bi uskoro mogle da budu dostupne pacijentima u Srbiji Izvor: Kurir televizija

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