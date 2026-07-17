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Na zapadnoj obali Bodrumskog poluostrva , gde se sunce svakog dana spušta nad Egejskim morem, nalazi se Turgutreis – mesto poznato po dugoj promenadi, mirnijem ritmu i zalascima sunca koji svakog dana menjaju boje obale. Pogled ka ostrvu Kos, jedrilice u daljini i duge večernje šetnje uz more daju ovom delu Bodruma poseban mediteranski šarm.

Upravo na jednoj od najlepših plaža u okolini Turgutreisa smešten je La Blanche Resort 5★ , hotel koji zahvaljujući svom položaju omogućava gostima da istovremeno uživaju u miru hotelskog kompleksa i atmosferi primorskog mesta. Promenada koja prolazi neposredno uz hotel vodi direktno do centra Turgutreisa, pa se dan na plaži lako može završiti šetnjom pored mora, večerom ili boravkom u gradu.

Foto: Promo

Hotel je udaljen oko jednog kilometra od centra Turgutreisa, oko 18 kilometara od Bodrumai približno 50 kilometara od aerodroma Milas. Zahvaljujući odličnoj lokaciji, podjednako odgovara gostima koji žele miran odmor uz more, ali i onima koji žele da tokom boravka istraže Bodrumsko poluostrvo.

Jedan od najvećih aduta hotela svakako je privatna peščana plaža, sa koje se pruža pogled prema ostrvu Kos. Mirno Egejsko more, uređena obala i prijatan ambijent stvaraju odlične uslove za celodnevni boravak na plaži, dok su ležaljke, suncobrani i peškiri uključeni u cenu boravka. Za one koji žele dodatni nivo komfora, na raspolaganju su i privatni paviljoni uz doplatu.

Foto: Promo

La Blanche Resort otvoren je 2006. godine i prostire se na površini od oko 22.000 m². Raspolaže sa 362 smeštajne jedinice, među kojima se nalaze standardne, prostranije i porodične sobe, kao i apartmani. Sve sobe imaju balkon i opremljene su klima-uređajem, LCD televizorom, sefom, mini-barom, Wi-Fi internetom, setom za pripremu kafe i čaja, kao i kupatilom sa tuš-kabinom.

Posebno su praktične porodične sobe, koje se sastoje od dve odvojene prostorije i pružaju dodatni komfor gostima koji putuju sa decom. U ponudi su i prostranije sobe namenjene porodicama, kao i smeštajne jedinice prilagođene različitim potrebama gostiju.

Foto: Promo

Hotel posluje na bazi Ultra All Inclusive usluge koja obuhvata doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu, užine tokom dana, kao i domaća alkoholna i bezalkoholna pića u skladu sa hotelskim konceptom. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju četiri à la carte restorana – Mardin sa turskom kuhinjom, Chang Ga sa kineskim specijalitetima, Perla sa italijanskom kuhinjom i Merla, specijalizovan za riblje specijalitete.

Gastronomsku ponudu dodatno upotpunjuju barovi, poslastičarnica, tradicionalne turske palačinke, sladoled i različite užine tokom dana. À la carte restorani mogu se koristiti jednom tokom boravka bez doplate, uz prethodnu rezervaciju, dok se svako naredno korišćenje dodatno plaća.

Foto: Promo

Hotel je odličan izbor i za porodice sa decom i za parove koji žele spoj odmora, mora i bogatih sadržaja. Za najmlađe goste organizovani su Mini Club, igralište, mini disko, animacije i dečiji bazen, dok aqua park sa tri tobogana dodatno upotpunjuje porodični odmor.

Gostima su na raspolaganju otvoreni i zatvoreni bazeni, dečiji bazen i bazen sa aqua parkom, kao i brojne sportske aktivnosti poput odbojke na plaži, tenisa, košarke, stonog tenisa, vaterpola, pikada i šaha. Tokom dana organizuju se animacioni programi, dok su večernji sati rezervisani za zabavu i diskoteku.

Foto: Promo

La Blanche Resort 5★ predstavlja odličan izbor za putnike koji žele da upoznaju mirnije lice Bodruma, uživaju na peščanoj plaži i borave u neposrednoj blizini Turgutreisa. Pogled prema ostrvu Kos, duga promenada uz more, kvalitetna Ultra All Inclusive usluga i sadržaji za sve generacije čine ga jednim od najlepših izbora za letovanje u ovom delu Bodrumskog poluostrva.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termine putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1 A Travel BiH.

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima na raspolaganju je Call centar: 011 655 78 00.