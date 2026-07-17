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Dolaskom vrelih letnjih dana i skokom temperature, klima-uređaji rade punom parom. Ipak, dok se jedni rashlađuju, drugi "ključaju" od besa ali ne zbog vrućine.

Voda koja curi iz klime može da pokvari boravak na terasi, ošteti nameštaj i stvori neprijatnost stanarima ispod.

Ono što počne kao spas od tropske temperature, za mnoge stanare moglo bi da se završi komšijskim ratom, ali i udarom na džep.

Uzrok problema nije sama klima već način na koji je postavljen odvod kondenzata.

Prema važećim propisima, odgovornost je u potpunosti na vlasniku stana u kojem se uređaj nalazi:

- Nadoknada štete (Zakon o obligacionim odnosima): Ako vaš klima uređaj ošteti tuđu imovinu (npr. fasadu ili terasu komšije) ili ometa druge stanare u normalnom korišćenju njihovog prostora, zakonski ste dužni da nadoknadite svu nastalu štetu.

U Švajcarskoj se ne upotrebljavaju klima-uređaji Foto: alexandra buxbaum / Alamy / Profimedia

- Novčane kazne: U mnogim gradovima na snazi su odluke o komunalnom redu koje predviđaju visoke kazne ukoliko kondenzat kaplje na javne površine, prolaznike ili direktno na fasadu zgrade.

Zakonska obaveza

Dakle, pravilno sproveden odvod klime nije samo stvar obzirnosti, već i zakonska obaveza kojom izbegavate sudske sporove i kazne komunalne inspekcije.

Profesionalni upravnik Sergej Božović za MONDO ističe da se stanari zgrada svake godine suočavaju sa istim problemom.

- Kondenzat iz klima-uređaja curi na simsove i direktno ugrožava stanove na nižim spratovima. Kada stanari odbijaju da reše ovaj problem, jedini preostali korak je prijava komunalnoj inspekciji. Nažalost, mehanizmi koje profesionalni upravnik ima na raspolaganju su prilično ograničeni. Sve što mi možemo da uradimo jeste da prosledimo prijavu nadležnoj inspekciji kako bi oni izašli na teren - napominje Božović.

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Međutim, prema njegovim rečima, komunalna inspekcija rešava tek mali broj ovih prijava.

- Razlog leži u komplikovanoj proceduri: da bi inspektor mogao da izda prekršajni nalog i izrekne kaznu, on mora lično da izađe na lice mesta, zatekne curenje u tom trenutku, te napravi foto i video-zapise kao dokazni materijal - navodi sagovornik.

Božović podseća da kršenje pravila kućnog reda u Beogradu može dovesti do novčanih kazni koje variraju u zavisnosti od statusa prekršioca.

- Iako su pravila o postavljanju klima-uređaja, izvođenju radova i održavanju higijene u zgradi jasno definisana Odlukom o kućnom redu, njihovo sprovođenje u praksi je otežano. Kazne za fizička lica su niske (kreću se uglavnom od 5.000 do 10.000 dinara), pa je na kraju dana sve prepušteno dobroj volji samih komšija - navodi Božović.

Zašto klima uređaj kaplje?

Ispuštanje vode iz klima-uređaja je sasvim prirodna pojava i znak da vaš uređaj radi upravo ono za šta je namenjen. Evo kako taj proces funkcioniše i gde najčešće nastaje zaplet:

Kako nastaje kondenzat? Dok hladi prostoriju, klima-uređaj istovremeno "izvlači" vlagu iz toplog vazduha. Ta vlaga se pretvara u kapljice vode (kondenzat) koje se sakupljaju i bezbedno odvode kroz namensko crevo.

Klima Foto: Shutterstock

Količina vode direktno zavisi od spoljne temperature i vlažnosti vazduha. Što je napolju sparnije i toplije, to će klima više raditi, pa je tokom vrelih letnjih dana potpuno normalno da voda iz odvoda teče gotovo neprekidno.

Samo kapanje je prirodan proces, ali smer u kojem ta voda odlazi može napraviti ozbiljne probleme. Ako je odvodno crevo prekratko ili loše usmereno, pa voda natapa tuđu fasadu, kaplje na komšijsku terasu, prozor ili direktno na glave prolaznika, to više nije fizika - to postaje komunalni i međuljudski problem.