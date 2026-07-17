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Navršilo se osamdeset godina od pogubljenja generala Dragoljuba Draže Mihailovića, komandanta Jugoslovenske vojske u Otadžbini, koja se tokom Drugog svetskog rata borila protiv nacističkog okupatora.

U hramovima Srpske pravoslavne crkve širom Srbije funkcioneri i članovi Srpskog pokreta obnove odali poštu generalu Mihailoviću, a narodni poslanici Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović poručili su da je srpskom narodu potrebno nacionalno pomirenje i prevazilaženje podela.

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Draža Mihailović tokom Drugog svetskog rata Foto: Kurir

Pozvali sve članove i simpatizere Srpskog pokreta obnove da zajedno sa svojim političkim partnerom Srpskom naprednom strankom, rade na očuvanju mira i stabilnosti naše zemlje.

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Aleksandar Čotrić Foto: Privatna arhiva

- Greške od pre osam i više decenija ne smemo da ponavljamo. U vremenu velikih međunarodnih izazova i spoljnih pritisaka, Srbiji su potrebni sloga, sabornost i nacionalno jedinstvo, a ne nove podele. Samo ujedinjeni možemo da gradimo sigurnu budućnost naše države i našeg naroda - istakli su Čotrić i Jugović.

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Aleksandar Jugović Foto: Privatna arhiva

Narodni poslanici su u saopštenju podestili da je "posle montiranog političkog procesa, general Mihailović je streljan 17. jula 1946. godine".

- Rehabilitovan je odlukom Višeg suda u Beogradu 2015. godinekao žrtva političkog i ideološkog progona. Na inicijativu Srpskog pokreta obnove, Narodna skupština Republike Srbije priznala je pripadnicima Jugoslovenske vojske u Otadžbini i Ravnogorskog pokreta status boraca oslobodilačkog rata.

Funkcioneri i članovi SPO su paljenjem sveća u crkvama širom Srbije odali počast Dragoljubu Draži Mihailoviću streljanom pre 80 godina na današnji dan 17. jula 1946. Foto: Privatna arhiva

General Mihailović bio je, dodaje se, jedan od najhrabrijih i najodlikovanijih srpskih oficira u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Za svoje zasluge u borbi protiv sila Osovine od 1941. do 1945. godine posthumno je odlikovan visokim priznanjima saveznika - od strane američkog predsednika Harija Trumana i vođe francuskog Pokreta otpora generala Šarla de Gola.

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