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Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs za dodelu 53 učeničke stipendije za školsku 2026/2027. godinu, namenjene učenicima koji žele da profesionalnu karijeru grade u sistemu odbrane, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Stipendije su namenjene učenicima Vazduhoplovne akademije, srednjih škola mašinskog, građevinskog i tehničkog smera, kao i medicinskih škola.

Pravo učešća na konkursu imaju učenici druge, treće i četvrte godine srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili lokalna samouprava. Kandidati treba da imaju najmanje vrlo dobar uspeh u učenju i odlično vladanje. Izabrani stipendisti ostvaruju pravo na mesečnu stipendiju u iznosu od 25.000 do 35.000 dinara.

Vojska Srbije dodeljuje stipendije učenicima treće i četvrte godine Vazduhoplovne akademije, obrazovnih profila mehatroničar za radarske sisteme, avio-tehničar za vazduhoplov i motor i avio-tehničar za elektroopremu i elektronsku opremu.

Stipendije su namenjene i učenicima trogodišnjih srednjih škola mašinskog smera, obrazovnog profila bravar, građevinskog smera, obrazovnih profila operater osnovnih građevinskih radova – armirač i dekorater zidnih površina, kao i učenicima tehničkog smera za dizajn kože, obrazovnog profila obućar.

Po završetku školovanja, stipendisti Vojske Srbije biće upućeni na odgovarajuću obuku sa oružjem, nakon čega će biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira u Beogradu, Mladenovcu, Novom Sadu ili Batajnici.

Uprava za vojno zdravstvo raspisala je konkurs za stipendiranje učenika druge, treće i četvrte godine srednjih medicinskih škola, obrazovnih profila medicinska sestra – tehničar opšteg smera, laboratorijski tehničar i farmaceutski tehničar.

Po završetku školovanja, obavljenog pripravničkog staža i položenog državnog stručnog ispita, stipendisti će biti primljeni u radni odnos kao civilna lica u sistemu odbrane u Beogradu.

Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 30. septembar 2026. godine.