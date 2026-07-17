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Praksa ostavljanja ležaljki, suncobrana, peškira i drugog mobilijara preko noći radi zauzimanja mesta na javnim plažama uskoro bi mogla postati prošlost, jer Komunalna policija i inspekcija Herceg Novog počinju pojačane kontrole.

Pojačana kontrola

Komunalna policija i inspekcija Herceg Novog počinju pojačane kontrole na nezakupljenim plažama, a svi koji preko noći ostavljaju ležaljke, suncobrane i drugi plažni mobilijar kako bi "rezervisali" mesto, ostaće bez njih, prenosi portal "Biznis CG".

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Peškiri na plaži Foto: Printscreen Instagram

Akcija uklanjanja  

Iz Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora apelovali su na građane i turiste da ne ostavljaju plažni mobilijar na javnim plažama tokom noći, jer će biti organizovana akcija njegovog uklanjanja.

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Kontrola tokom cele sezone 

Kako navode, važeći propisi izričito zabranjuju ostavljanje plažnog mobilijara radi rezervacije prostora na javnim površinama, zbog čega će kontrole biti pojačane i sprovodiće se u kontinuitetu tokom letnje sezone.

Iz nadležne službe poručuju da je cilj akcije da se obezbedi jednak pristup plažama svim građanima i turistima, te spreči nelegalna praksa zauzimanja mesta unapred. Komunalna policija pozvala je sve posetioce da poštuju pravila i uklone svoj mobilijar nakon odlaska sa plaže, kako bi se izbegle neprijatnosti i uklanjanje opreme od strane nadležnih službi.

Kurir/ Biznis CG

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