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Praksa ostavljanja ležaljki, suncobrana, peškira i drugog mobilijara preko noći radi zauzimanja mesta na javnim plažama uskoro bi mogla postati prošlost, jer Komunalna policija i inspekcija Herceg Novog počinju pojačane kontrole.

Pojačana kontrola

Komunalna policija i inspekcija Herceg Novog počinju pojačane kontrole na nezakupljenim plažama, a svi koji preko noći ostavljaju ležaljke, suncobrane i drugi plažni mobilijar kako bi "rezervisali" mesto, ostaće bez njih, prenosi portal "Biznis CG".

Peškiri na plaži Foto: Printscreen Instagram

Akcija uklanjanja

Iz Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora apelovali su na građane i turiste da ne ostavljaju plažni mobilijar na javnim plažama tokom noći, jer će biti organizovana akcija njegovog uklanjanja.

Kontrola tokom cele sezone

Kako navode, važeći propisi izričito zabranjuju ostavljanje plažnog mobilijara radi rezervacije prostora na javnim površinama, zbog čega će kontrole biti pojačane i sprovodiće se u kontinuitetu tokom letnje sezone.

Iz nadležne službe poručuju da je cilj akcije da se obezbedi jednak pristup plažama svim građanima i turistima, te spreči nelegalna praksa zauzimanja mesta unapred. Komunalna policija pozvala je sve posetioce da poštuju pravila i uklone svoj mobilijar nakon odlaska sa plaže, kako bi se izbegle neprijatnosti i uklanjanje opreme od strane nadležnih službi.