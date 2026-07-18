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Srbija je na vrhuncu novog toplotnog talasa, a temperature će narednih dana dostizati i 37 stepeni. Ipak, meteorolozi upozoravaju da stabilno vreme neće potrajati - očekuju se lokalni pljuskovi, grmljavina, grad i olujni vetar, dok se sledeće sedmice očekuje osveženje.

Da li nam stiže novi toplotni talas, nevreme ili nagla promena vremena, za emisiju "Puls Srbije", otkrio je Slobodan Sovilj, meteorolog.

- Maksimalne temperature kretaće se od 33 do 37 stepeni, dok će u Beogradu i danas biti oko 35 stepeni. Ipak, vreme neće biti potpuno stabilno. Tokom nedelje prvi pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Vojvodini, a sutra i u brdsko-planinskim predelima - rekao je Sovilj.

Slobodan Sovilj - meteorolog Foto: Kurir Televizija

Stižu promene vremena, ali oprez zbog nepogoda

Kako je upozorio, moguće su lokalne nepogode u narednim danima, dok se uskoro očekuje osveženje i pad temperatura.

- Na snazi ostaje rizik od grmljavinskih nepogoda praćenih gradom i olujnim vetrom. Prema trenutnim prognozama, nepogode se očekuju u večeras u centralnoj i zapadnoj Srbiji, u nedelju uveče u Vojvodini i centralnim krajevima, a u utorak popodne i uveče na jugu i u centralnoj Srbiji.

Zato je važno da građani narednih dana redovno prate upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jer će se ona ažurirati iz sata u sat. Dobra vest je da se naredne sedmice očekuje kraj toplotnog talasa, uz temperature od oko 26 do 27 stepeni - kaže on.

Kada je reč o padavinama, da li postoje naznake da bi moglo doći do poplava ili ozbiljnijih vremenskih nepogoda, meteorolog je odgovorio:

- Ne očekujemo rasprostranjene nepogode tog tipa. Reč je o lokalnim procesima koji mogu da zahvate jedan grad ili čak samo deo opštine i izazovu kratkotrajne intenzivne pljuskove, grad i jak ili olujni vetar.

Upravo zbog njihove lokalizovanosti nije moguće nekoliko dana unapred precizno odrediti gde će se javiti, već se njihovo formiranje i kretanje prate u realnom vremenu pomoću radarskih i satelitskih snimaka. Zato su neprekidno dežurstvo i monitoring RHMZ-a od ključnog značaja.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Printscreen/Vreme i radar, Shutterstock

- Temperature vazduha meriće se između 36 i 37 stepeni po meteorološkim standardima, odnosno na dva metra visine, u hladu i u meteorološkom zaklonu.

Međutim, u gradovima, okruženi asfaltom, betonom, staklom i čelikom, posebno u saobraćajnim gužvama i bez rashlađivanja, subjektivni osećaj toplote može biti znatno viši. Na osećaj vrućine ne utiče samo temperatura vazduha, već i zagrejane površine koje dodatno emituju toplotu - za emisiju "Puls Srbije", zaključio je Sovilj.

03:03 Detaljna prognoza Slobodana Sovilja za naredne dane: Toplotni talas dostiže vrhunac - Meteorolog otkrio kada stiže olakšanje od 26 stepeni! Izvor: Kurir televizija

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