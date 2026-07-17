- Obeležavaju stanove kredom, flomasterom ili simbolima na zidu ili interfonu koji su prepoznatljivi kriminalnim grupama

- Prate objave na društvenim mrežama jer ljudi objavljuju fotografije i lokacije sa odmora

- Posmatraju da li su konstantno zatvoreni prozori sa spuštenim roletnama i da li uveče ima svetla

- Ako papiri ili reklame u sandučiću ili na vratima ostanu neuklonjeni više dana, to je znak da je domaćin odsutan

- Zrnca stiropora, selotejp ili konac na vratima su sitni markeri koji pokazuju da vrata nisu otvarana