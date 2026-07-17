6 načina zaštite od lopova dok ste na godišnjem odmoru: Na ovo posebno obratite pažnju, jer otkriva sve o vama
Sezona godišnjih odmora otvorila je i sezonu provala! Dok jedni odlaze na letovanje, drugi im ulaze u stanove i kuće!
Organizovane grupe lopova obilaze zgrade i naselja, proveravaju da li ima nekoga kod kuće, prate da li se redovno prazne sandučići ili se pošta gomila, ostavljaju neprimetna obeležja na vratima ili na zidu pored, a neretko prate i objave na društvenim mrežama kako bi saznali kad je neko na plaži i da im je put otvoren.
Javnost su prethodnih dana uznemirili slučajevi obijanja domova, među kojima je i snimak iz Koteža na kom se vidi muškarac kako obilazi zgradu i pokušava da pronađe način da uđe u stanove, kao i video iz Mirijeva na kom je zabeležen provalnik koji ulazi u dvorište jedne kuće.
Miloje Ćirović, pripadnik MUP u penziji, kaže da iza ovakvih provala najčešće stoje specijalizovane grupe koje ciljano biraju trenutak kada u objektima nema nikoga.
- Najčešće biraju trenutak kada su stanovi, kuće ili vikendice nezaštićeni, tj. kada vlasnici nisu prisutni. Danas postoje različiti načini zaštite, poput video-nadzora, blindiranih vrata, kvalitetne stolarije i drugih bezbednosnih sistema koji mogu da otežaju posao provalnicima - rekao je Ćirović na Kurir televiziji.
On upozorava da građani često nesvesno olakšavaju posao lopovima.
- Ljudi odu na odmor i odmah na društvenim mrežama objavljuju gde se nalaze, fotografije s plaže i koliko će dugo biti odsutni. Time praktično obaveštavaju svakoga da im je stan prazan i ostavljaju otvoren poziv onima koji vrebaju priliku - naveo je Ćirović.
Na oprez je prošle nedelje apelovalo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, koje je građanima preporučilo da fotografije s letovanja objavljuju tek po povratku kući kako ne bi otkrivali da u domu nema nikoga.
Iz MUP takođe savetuju da se u slučaju uočavanja sumnjivih osoba ili neuobičajenih aktivnosti u komšiluku odmah pozove policija na broj 192.
Slobodan Janković iz Strukovnog udruženja sektora bezbednosti za Kurir objašnjava da provalnici imaju čitav niz metoda kojima procenjuju da li je stan ili kuća pogodna meta.
- Najpre proveravaju poštansko sanduče. Ako je prepuno računa, reklama i pošte, to im je jasan znak da niko duže vreme nije dolazio. Kod kuća i vikendica gledaju da li se spuštaju roletne, pomeraju zavese ili je trava pokošena. Sve to govori da li neko boravi u objektu - kaže za Kurir Janković.
Prema njegovim rečima, i dalje se koriste stare, ali efikasne metode označavanja stanova.
- Dešava se da na vrata zalepe parče selotejpa ili mali papirić, pa posle nekoliko dana provere da li je neko to uklonio. Pojedini ostavljaju i posebne simbole na vratima ili interfonu kako bi označili potencijalnu metu drugim članovima grupe - objašnjava on.
Janković dodaje da su i provalnici iskoristili napredak tehnologije.
- Danas koriste male kamere s baterijama koje mogu da rade i do sedam dana kako bi pratili da li neko ulazi u objekat ili izlazi iz njega. Kada je reč o zaštiti, preporuka je da vrata imaju više sistema zaključavanja, jer provalnici često odustanu već posle drugog neuspelog pokušaja obijanja. Video-nadzor je koristan za identifikaciju, dok pametni sistemi omogućavaju da na daljinu spustite roletne, uključite televizor ili svetlo i tako ostavite utisak da je neko kod kuće. Za sve to možete i zadužiti osobu od poverenja i time odvratiti provalnike.
- Pre nego što napustite dom, zaključajte sva vrata i prozore
- Zamolite komšije da povremeno obiđu stan ili kuću
- Vredne stvari sklonite na sigurno mesto
- Fotografije sa odmora objavite tek nakon povratka
- Otkažite dostavu pošiljaka dok ste odsutni
- Osvetlite prilaze i uklonite sve što bi moglo da olakša provalu
* MUP
- Obeležavaju stanove kredom, flomasterom ili simbolima na zidu ili interfonu koji su prepoznatljivi kriminalnim grupama
- Prate objave na društvenim mrežama jer ljudi objavljuju fotografije i lokacije sa odmora
- Posmatraju da li su konstantno zatvoreni prozori sa spuštenim roletnama i da li uveče ima svetla
- Ako papiri ili reklame u sandučiću ili na vratima ostanu neuklonjeni više dana, to je znak da je domaćin odsutan
- Zrnca stiropora, selotejp ili konac na vratima su sitni markeri koji pokazuju da vrata nisu otvarana