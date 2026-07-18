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Romski medijski servis (RMS), članica Nacionalne asocijacije romskih novinara (NARON), održala je radionicu "Medijska pismenost i izveštavanje medija o romskoj populaciji".

Realizovana je u okviru projekta "Osnaženi glasovi Roma i Romkinja", koji su podržali Grad Beograd i Sekretarijat za socijalnu zaštitu s ciljem unapređenja medijske pismenosti, odgovornog izveštavanja i jačanja dijaloga o položaju romske zajednice u medijskom prostoru.

- Naš cilj nije samo da govorimo o problemima Roma, već da zajedno sa institucijama i medijima gradimo društvo u kom će Romi biti prepoznati po svom znanju, radu, odgovornosti i doprinosu zajednici - rekao je za Kurir direktor i glavni i odgovorni urednik Romskog medijskog servisa (RMS) lija Stojanović.

lija Stojanović glavni i odgovorni urednik Romskog medijskog servisa Foto: Privatna arhiva

Stojanović je naglasio da RMS ne želi da mladi Romi i Romkinje budu vidljivi samo na društvenim mrežama.

- Želimo da budu prisutni u redakcijama nacionalnih i lokalnih medija, u institucijama u kojima se donose odluke, na univerzitetima, u privredi, kulturi i javnom životu. Verujemo da je obrazovanje ključ promena, a mediji jedan od najvažnijih alata za rušenje predrasuda i otvaranje novih mogućnosti. Naša misija nije samo da izveštavamo o romskoj zajednici, već da stvaramo uslove da mladi Romi i Romkinje postanu oni koji će sutra uređivati medije, voditi institucije, donositi odluke i svojim znanjem doprinositi razvoju Srbije - naglasio je sagovornik Kurira i dodao:

Projekat "Osnaženi glasovi Roma i Romkinja" Foto: Privatna arhiva

- Romski medijski servis nije samo medij, to je zajednica u kojoj mladi Romi i Romkinje stiču znanje, razvijaju svoje talente, pronalaze prijatelje, saradnike, a ponekad i životne saputnike. Najveće bogatstvo RMS nisu računari, kamere ili studio, već mnogi mladi koji su u njemu odrasli i nastavili da grade svoje živote.

Događaj je okupio predstavnike institucija, medija i civilnog društva, među kojima su bili i Dragan Traparić, pomoćnik ministra informisanja i telekomunikacija, i Miloš Kostić iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Učesnici su razgovarali o ulozi medija u suzbijanju stereotipa i predrasuda, kao i o značaju tačnog i etičkog izveštavanja o temama od značaja za Rome i Romkinje.

Radionica "Medijska pismenost i izveštavanje medija o romskoj populaciji" Foto: Privatna arhiva

Radionica je održana u kabinetu potpredsednika Skupštine grada Beograda Igora Jovanovića, koji je za Kurir istakao da način na koji mediji izveštavaju o Romima direktno utiče na to kako ih društvo doživljava.