Radionica "Medijska pismenost i izveštavanje medija o romskoj populaciji": Mladim Romima je mesto u redakcijama i institucijama koje donese odluke
Romski medijski servis (RMS), članica Nacionalne asocijacije romskih novinara (NARON), održala je radionicu "Medijska pismenost i izveštavanje medija o romskoj populaciji".
Realizovana je u okviru projekta "Osnaženi glasovi Roma i Romkinja", koji su podržali Grad Beograd i Sekretarijat za socijalnu zaštitu s ciljem unapređenja medijske pismenosti, odgovornog izveštavanja i jačanja dijaloga o položaju romske zajednice u medijskom prostoru.
- Naš cilj nije samo da govorimo o problemima Roma, već da zajedno sa institucijama i medijima gradimo društvo u kom će Romi biti prepoznati po svom znanju, radu, odgovornosti i doprinosu zajednici - rekao je za Kurir direktor i glavni i odgovorni urednik Romskog medijskog servisa (RMS) lija Stojanović.
Stojanović je naglasio da RMS ne želi da mladi Romi i Romkinje budu vidljivi samo na društvenim mrežama.
- Želimo da budu prisutni u redakcijama nacionalnih i lokalnih medija, u institucijama u kojima se donose odluke, na univerzitetima, u privredi, kulturi i javnom životu. Verujemo da je obrazovanje ključ promena, a mediji jedan od najvažnijih alata za rušenje predrasuda i otvaranje novih mogućnosti. Naša misija nije samo da izveštavamo o romskoj zajednici, već da stvaramo uslove da mladi Romi i Romkinje postanu oni koji će sutra uređivati medije, voditi institucije, donositi odluke i svojim znanjem doprinositi razvoju Srbije - naglasio je sagovornik Kurira i dodao:
- Romski medijski servis nije samo medij, to je zajednica u kojoj mladi Romi i Romkinje stiču znanje, razvijaju svoje talente, pronalaze prijatelje, saradnike, a ponekad i životne saputnike. Najveće bogatstvo RMS nisu računari, kamere ili studio, već mnogi mladi koji su u njemu odrasli i nastavili da grade svoje živote.
Događaj je okupio predstavnike institucija, medija i civilnog društva, među kojima su bili i Dragan Traparić, pomoćnik ministra informisanja i telekomunikacija, i Miloš Kostić iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Učesnici su razgovarali o ulozi medija u suzbijanju stereotipa i predrasuda, kao i o značaju tačnog i etičkog izveštavanja o temama od značaja za Rome i Romkinje.
Radionica je održana u kabinetu potpredsednika Skupštine grada Beograda Igora Jovanovića, koji je za Kurir istakao da način na koji mediji izveštavaju o Romima direktno utiče na to kako ih društvo doživljava.
- Zato je važno da izveštavanje bude zasnovano na činjenicama, profesionalnim standardima i etičkim principima, a ne na stereotipima i senzacionalizmu. Borba protiv diskriminacije ne vodi se samo kroz zakone i institucije. Ona se vodi i kroz javni govor, kroz medije i kroz poruke koje svakodnevno šaljemo građanima. Mediji imaju ogromnu odgovornost da doprinesu društvu jednakih mogućnosti, u kom se svaki čovek vrednuje po svojim sposobnostima, a ne po nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti. Posebno je važno da u javnosti bude više priča o uspešnim Romima, o obrazovanju, radu, kulturi i primerima koji ruše predrasude. Takve priče menjaju percepciju društva mnogo više nego bilo koja statistika - rekao je on.