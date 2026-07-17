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Visoke temperature, dugo izlaganje suncu i promena načina ishrane tokom letovanja često donose brojne zdravstvene tegobe. Opekotine od sunca, problemi sa stomakom, iscrpljenost i pad imuniteta, samo su neki od izazova sa kojima se građani suočavaju tokom leta. O tome kako priroda može da pomogne i koje biljke bi trebalo da se nađu u svakoj prirodnoj putnoj apoteci, za emiisju "Puls Srbije", govorio je travar Miodrag Todorović.

Bokvica i kantarion za opekotine, ali uz jedno važno upozorenje

Govoreći o opekotinama od sunca, Todorović ističe da priroda nudi efikasna rešenja, ali samo ukoliko se pravilno koriste.

- Ono što bih ja preporučio ljudima koji se spremaju za letovanje, što se tiče samih opekotina koje ste pomenuli, tu je najbolja bokvica. Ako se desi opekotina, list bokvice se istuca i stavi direktno na opekotinu. Može da se napravi i tinktura, ali kada ste na terenu najpraktičnije je da se koristi svež list. Isto tako možemo koristiti i kantarionovo ulje, ali tu moramo strogo voditi računa. Kantarion ne sme da se namaže pa da se izađe na sunce, jer može izazvati velike opekotine. Znači, kada se namaže kantarion, tada se ne izlazi na sunce. To ljudi moraju ozbiljno da shvate i da vode računa o tome - rekao je Todorović.

Kako dodaje, priprema organizma za letnje mesece počinje mnogo pre odlaska na odmor.

- Treba voditi računa o imunitetu i pripremiti organizam za letovanje, za sunce i sve ono što nas tamo očekuje. Kada je organizam snažan, mnogo se lakše nosi sa svim letnjim izazovima - objasnio je on.

Biljke koje jačaju organizam i pomažu kod stomačnih tegoba

Prema njegovim rečima, mnoge lekovite biljke koje rastu gotovo svuda oko nas mogu biti od velike koristi.

- Tu može da se koristi tušt. Ima ga gotovo u svakoj bašti, može čak i da se gaji na terasi. Najbolje ga je koristiti svežeg, da se izmiksa i uzima kroz sokove ili jednostavno da se jede sama biljka. To je veoma dobro za organizam - istakao je travar.

Govorio je i o biljkama koje pomažu kod nervoze, probavnih smetnji i jačanja imuniteta.

- Za smirenje preporučujem matičnjak. Može da se pije kao čaj, ali može i da se istuca pa da se stavi na bolno mesto. Matičnjak smiruje organizam i to je veoma važno, posebno leti kada su ljudi pod stresom ili teško spavaju. Možemo da koristimo i hajdučku travu, žutu ili belu. Ona jača imunitet, dobra je za probavne smetnje i odlična je za ceo organizam - objasnio je Todorović.

Posebno je izdvojio žalfiju kao jednu od najmoćnijih lekovitih biljaka.

- Žalfija je izuzetno moćna biljka. Nije slučajno što je zovu svetom biljkom. Dobra je kod bakterija i problema sa crevima, a upravo su to tegobe koje ljudi često imaju tokom letovanja. Može da se koristi ulje žalfije ili da se pije čaj od žalfije - istakao je on.

Miodrag Todorović travar Foto: Kurir Televizija

Napitak koji regeneriše organizam i jača imunitet

Tokom letnjih dana, kako kaže Todorović, organizmu je potrebno dodatno osveženje, a ono može da se pripremi na potpuno prirodan način.

- Nanu ne morate čak ni da kuvate. Dovoljno je da je uveče stavite u hladnu vodu i ostavite u frižideru. Dobijate odličan osvežavajući napitak. Možete da dodate limun zbog vitamina C i to je izuzetno dobro osveženje tokom letovanja, a istovremeno doprinosi jačanju imuniteta - objašnjava Todorović.

Pored nane, preporučuje i divlji origano, ali i jednostavan recept koji svako može da napravi kod kuće.

- Divlji origano je takođe odličan za imunitet. A ono što bih posebno preporučio jeste kombinacija ruzmarina i domaćeg jabukovog sirćeta. Potrebno je da se ruzmarin potopi u domaće jabukovo sirće i ostavi da stoji od sedam do petnaest dana. Nakon toga se procedi i dobija se odličan imunotonik koji jača imunitet. Osim toga, ruzmarin poboljšava i rad moždanih funkcija, tako da je to zaista nešto što može da koristi gotovo svima - zaključio je Miodrag Todorović.

04:34 Opekotine, sunčanica i stomačne tegobe: Travar Miodrag Todorović otkriva koje biljke najviše pomažu Izvor: Kurir televizija

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