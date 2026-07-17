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Nije svaka policijska intervencija potraga za izvršiocem. Nekada je to potraga za ljudskim životom.

Kada je prijavljeno da je 89-godišnji muškarac izjutra izašao iz vikendice na Vlasini i da se do večeri nije vratio, pripadnici Policijske stanice Surdulica nisu čekali. Odmah su krenuli u opsežnu pretragu nepristupačnog planinskog terena.

Posle višesatne potrage pronašli su ga u jednoj dolini, iscrpljenog i nemoćnog. Nakon pada nije imao snage da ustane niti da dozove pomoć.

Policajci su mu odmah pritekli u pomoć, izvukli ga na bezbedno i omogućili da mu bude ukazana medicinska pomoć. Na sreću, nije zadobio teže povrede.

Pripadnici Policijske stanice Surdulica te večeri, osim što su uspešno završili potragu, učinili su ono što je najvažnije - spasli su jedan ljudski život.

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