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Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na grmljavinske nepogode koje se očekuju od 18. do 21. jula. Već krajem dana, kao i tokom noći, usled lokalnog razvoja oblačnosti, u pojedinim delovima Vojvodine i Podrinja moguća je kratkotrajna kiša, kao i pljuskovi praćeni grmljavinom.

U subotu 18. jula veći deo dana biće pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, promenljivog pravca, a najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, a najviša od 33 do 37 stepena.

Izraženiji grmljavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, mogući su uveče, prvo na zapadu Srbije, a u toku noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok.

Prema najavi RHMZ-a, nestabilno vreme praćeno pljuskovima i grmljavinom očekuju se u naredna tri dana.

"Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u subotu uveče i noću (18/19.07.), zatim u nedelju uveče (19.07.), a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak posle podne i uveče (21.07.) lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred", naveo je RHMZ.

Radarski snimci

Nevreme će Srbiju zahvatiti u popodnevnim časovima, dok će se visoke temperature svakako zadržati.

U ponedeljak, 20. jula će se takođe zadržati nestabilno vreme, a najviše nepogoda očekuje se oko 19 časova.

Maksimalna temperatura sledeće sedmice biće u padu, pa će u većini dana biti od 24 do 29 srepen, samo će u ponedeljak 20. jula i utorak 21. jula, na jugu i istoku biti toplije, do 33 stepena.

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Foto: Vreme radar printscreen

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Foto: Vreme radar printscreen

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Foto: Vreme radar printscreen

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