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Tokom prethodnog dana na području Policijske uprave u Novom Sadu dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređena četiri lica.

Zbog predstojećeg vikenda i letnje turističke sezone, danas i narednih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim koridorima i putnim pravcima ka turističkim centrima, kao i veće gužve na naplatnim stanicama i graničnim prelazima

Policija apeluje na vozače da putovanje planiraju tako da budu odmorni pre početka i tokom vožnje, kao i da prave redovne pauze tokom dužih putovanja, posebno zbog visokih temperatura koje dodatno utiču na umor.

Posebno se skreće pažnja na odgovorno konzumiranje alkohola, jer su alkohol i vožnja i dalje među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama, naročito tokom noći i vikendom.

Uprava saobraćajne policije poželela je vozačima bezbedno učešće u saobraćaju.

Kurir.rs/021

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