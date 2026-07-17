Velike gužve očekuju se na ovim deonicama! Pojačan saobraćaj za vikend, policija upozorava vozače - evo gde će biti najkritičnije
Tokom prethodnog dana na području Policijske uprave u Novom Sadu dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređena četiri lica.
Zbog predstojećeg vikenda i letnje turističke sezone, danas i narednih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim koridorima i putnim pravcima ka turističkim centrima, kao i veće gužve na naplatnim stanicama i graničnim prelazima
Policija apeluje na vozače da putovanje planiraju tako da budu odmorni pre početka i tokom vožnje, kao i da prave redovne pauze tokom dužih putovanja, posebno zbog visokih temperatura koje dodatno utiču na umor.
Posebno se skreće pažnja na odgovorno konzumiranje alkohola, jer su alkohol i vožnja i dalje među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama, naročito tokom noći i vikendom.
Uprava saobraćajne policije poželela je vozačima bezbedno učešće u saobraćaju.
Kurir.rs/021