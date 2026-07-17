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Patrijarh srpski Porfirije razgovarao je danas sa predsednikom Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimirom Markovićem i članom Kongresa i predsednikom Jorktaun Solušns (Yorktown Solutions) iz Vašingtona Danijelom Vajdićem, između ostalog, o zaštiti srpske duhovne, istorijske i kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, kao i položaju srpskog naroda u njegovoj vekovnoj postojbini.

Patrijarh je, tokom sastanka, sa sagovornicima razmatrao mogućnosti za unapređenje verske diplomatije i jačanje odnosa sa administracijom Sjedinjenih Američkih Država na temeljima zajedničkih hrišćanskih vrednosti, saopštila je SPC.

Sagovornici su ukazali na značaj očuvanja svetinja Srpske Pravoslavne Crkve, verskih sloboda i kulturnog nasleđa, kao i na potrebu većeg međunarodnog angažovanja u njihovoj zaštiti.

Učesnici sastanka su istakli značaj nastavka dijaloga i saradnje sa međunarodnim partnerima u cilju promovisanja mira, očuvanja hrišćanskih vrednosti i zaštite duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs

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