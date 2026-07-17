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Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo je danas svečanu večeru "Veče zahvalnosti" na Kalemegdanu, povodom usvajanja Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, kojoj je prisustvovao i patrijarh srpski Porfirije, a resorni ministar Milica Đurđević Stamenkovski je istakla da za nju i sve porodice taj zakon predstavlja više od propisa jer je u njegovoj srži roditeljska ljubav.

Uoči svečane večere patrijarh Porfirije i Đurđević Stamenkovski zasadili su zajedno sa porodicama Drvo zahvalnosti - lipu, kao simbol zajedništva, solidarnosti i podrške porodicama.

00:43 Patrijarh Porfirije i Đurđević Stamenkovski zasadili lipu Izvor: Instagram/djurdjevicmilica

Večeri su prisustvovali roditelji negovatelji i negovatelji, članovi njihovih udruženja, roditelji i deca sa posebnim potrebama, članovi Radne grupe za izradu Zakona, predstavnici centara za socijalni rad i drugi saradnici.

Đurđević Stamenkovski je navela da je večerašnji susret u suštini susret zahvalnosti i da se desio na simboličnom mestu - kod spomenika pod nazivom "Pobednik" jer su upravo roditelji negovatelji ti koji su pobednici.

Foto: Printscreen/Instagram

"Pobedili ste sve izazove, sve predrasude, a neretko ste bili primorani da pobeđujete i sami sebe. Sa ovog mesta posmatramo ušće Save u Dunav, jer upravo usvajanjem Zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima mi smo udružili dve reke: roditeljsku ljubav i podršku države. Više nikada nećete biti sami; sada smo zajedno u svemu što predstoji", poručila je Đurđević Stamenkovski.

Kako je dodala, ne može se ispraviti nepravda iz minulog perioda, ne može se vratiti vreme i odužiti onima koje sistem nije video, ali može da poruči da u vremenima ispred nas više nikada te porodice neće biti nevidljive za državu.

00:20 Svečana večera na Kalemegdanu povodom usvajanja Zakona o roditeljima negovateljima Izvor: Instagram/djurdjevicmilica

"Mi vas sada vidimo, prepoznajemo, poštujemo i podržavamo, zato što znamo da jedno društvo počiva upravo na vama, na vašem požrtvovanju, na vašoj borbi kao herojima koji su bili diskretni, ali dovoljno snažni da u svoja četiri zida ponesu sav teret na svojim plećima", kazala je ministarka.

Navodeći da ne može da govori o tom zakonu kao o nekom pukom propisu, kao o nekom formalnom aktu, dokumentu, kao o još jednoj temi koja je bila predmet rasprave u parlamentu, Đurđević Stamenkovski je navela da je za porodice i za nju, kao i za sve koji su dali doprinos da on bude usvojen, on više od propisa.

"U srži ovog zakona je ljubav, roditeljska ljubav. Kažu da je majka biće najsličnije Bogu. Kažu da je otac kičma svake porodice. I svi vi, večeras prisutni ovde, okupljeni oko najvažnije vrednosti, oko naše porodice, bili ste za nas podstrek i inspiracija da savladamo sve administrativne prepreke i da od 1. oktobra započnemo sa primenom novog zakona, prvog zakona koji je tu da podrži vas roditelje", istakla je Đurđević Stamenkovski.

00:36 Obraćanje ministarke Đurđević Stamenkovski na svečanoj večeri na Kalemegdanu Izvor: Instagram/djurdjevicmilica

Zahvalila je svima koji su učestvovali u sastavljanju i donošenju tog zakona, ali i roditeljima što su verovali u svoju zemlju i u svoju državu.

"Ne zaboravite: ovo je vaš zakon. Ovo je zakon za sve majke, ovo je zakon za sve očeve, ovo je zakon za svu decu, ovo je zakon za sve naše porodice. Živele sve naše porodice, bez obzira na razlike, jer sve nas objedinjuje ljubav, vera i borba", poručila je Đurđević Stamenkovski.

Patrijarh Porfirije je čestitao donošenje zakona i naveo da će taj zakon možda biti samo jedna kap u potrebama podrške porodicama u kojima postoje članovi koji imaju posebne potrebe.

"Ali ta kap, hvala Bogu postoji, jer ona je zasigurno početak i pokazatelj da u našoj državi postoji svest o tome da je svako od nas jednako važan i da ne postoje manje važni i više važni i da svako od nas ima potrebu za podrškom bližnjega, da svako od nas, bez obzira na razlike, čini deo jedne velike porodice koja se zove Srbija", rekao je Porfirije.

Blagoslovio je sve i poželeo im da imaju u srcima mir, u porodicama radost, da imaju upravo ono što je pokrenulo i donošenje ovoga zakona, a što je i smisao života uopšte - ljubav.

"Da nije bilo ljubavi, pre svega svih naših porodica prema Bogu i da nije ljubavi u porodicama, sigurno je da onda ne bi bilo ni blagoslova, samim tim ni mogućnosti da se ovaj zakon donese", naveo je Porfirije.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su 10. jula Zakon o roditeljima-negovateljima i negovateljima kojim se uvodi pravo na status roditelja negovatelja i negovatelja, kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara, uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje.