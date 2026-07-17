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"Večeras je na Kuli Beograd ispisana poruka zahvalnosti svima vama koji brinete o svojim najmilijima", napisala je na svom Instagram nalogu uz video snimak ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

- Hvala vam što ste naučili da je najveća snaga u brizi za drugog. Hvala roditeljima negovateljima i negovateljima! Hvala vam za sve godine ljubavi i borbe! Više niste sami - istakla je ministarka.