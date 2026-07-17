NA KULI BEOGRAD ISPISANA PORUKA ZAHVALNOSTI RODITELJIMA NEGOVATELJIMA Oglasila se Đurđević Stamenkovski: Više niste sami, hvala za sve godine ljubavi i borbe
"Večeras je na Kuli Beograd ispisana poruka zahvalnosti svima vama koji brinete o svojim najmilijima", napisala je na svom Instagram nalogu uz video snimak ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.
- Hvala vam što ste naučili da je najveća snaga u brizi za drugog. Hvala roditeljima negovateljima i negovateljima! Hvala vam za sve godine ljubavi i borbe! Više niste sami - istakla je ministarka.
Prethodno je organizovana svečana večera "Veče zahvalnosti" na Kalemegdanu, povodom usvajanja Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, kojoj je prisustvovao i patrijarh srpski Porfirije, a resorni ministar Milica Đurđević Stamenkovski je istakla da za nju i sve porodice taj zakon predstavlja više od propisa jer je u njegovoj srži roditeljska ljubav.