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- Moja višegodišnja bitka za prava građana kojima sam pomogao u brojnim slučajevima kada su imali problema sa privatnim izvršiteljima, rezultirala je čvrstom odlukom da se izborimo za njihovo ukidanje - kaže za Kurir Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu građana Grgur i dodaje:

- Naš Pokret predstaviće plan na koji način možemo da se izborimo sa ovom nepravdom. Izvršitelje, taj harač na sirotinju treba ukinuti, a prenos izvršnih ovlašćenja vratiti na sudove - kaže Grgur i dodaje da je njegov Pokret organizovao susret sa građanima Niša u subotu,18. jula na Trgu Kralja Milana od 11 časova.

Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Grgur se godinama bori protiv odluka izvršitelja između kojih su i one da čitave porodice sa decom budu izbačene na ulicu. On se, kako je naglašavao, kao narodni poslanik često obraćao po ovom, ali i drugim pitanjima i problemima građana za skupštinskom govornicom: