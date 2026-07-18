Inicijativa narodnog poslanika! Uglješa Grgur: Ukinuti privatne izvršitelje
- Moja višegodišnja bitka za prava građana kojima sam pomogao u brojnim slučajevima kada su imali problema sa privatnim izvršiteljima, rezultirala je čvrstom odlukom da se izborimo za njihovo ukidanje - kaže za Kurir Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu građana Grgur i dodaje:
- Naš Pokret predstaviće plan na koji način možemo da se izborimo sa ovom nepravdom. Izvršitelje, taj harač na sirotinju treba ukinuti, a prenos izvršnih ovlašćenja vratiti na sudove - kaže Grgur i dodaje da je njegov Pokret organizovao susret sa građanima Niša u subotu,18. jula na Trgu Kralja Milana od 11 časova.
Podsetimo, kako je Kurir pisao, Grgur se godinama bori protiv odluka izvršitelja između kojih su i one da čitave porodice sa decom budu izbačene na ulicu. On se, kako je naglašavao, kao narodni poslanik često obraćao po ovom, ali i drugim pitanjima i problemima građana za skupštinskom govornicom:
-Kada sam video da čitave porodice sa decom moraju na ulicu zbog privatnih izvršitellja krenuo sam u bespoštednu borbu. Kao narodni poslanik imam mehanizam da ukažem na ovaj, ali i na druge probleme . Na skupštinskom Odboru za ljudska prava čiji sam član, zastupam interese građana. Sve ove probleme - od izvrštelja, ljudi koji stanuju u zatvoru u Bacvanskoj, stanara u Vojvode Stepe, penzionera MUP, vojnih lica, radnika, izneo sam i iznosiću u Skupštini Srbije kao narodni poslanik. Dok budem imao snage, boriću se za običnog ćoveka, za pravdu i za Srbiju u kojoj niko neće biti zaboravljen.