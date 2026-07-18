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Na graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, putnička vozila jutros čekaju oko 45 minuta, dok se na izlazu iz zemlje na prelazima Gradina i Preševo zadržavaju oko 20 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila.

Bez zadržavanja se saobraća i na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji.

AMSS upozorava da su zbog sezone godišnjih odmora, smene turista i velikog broja stranih državljana koji prolaze kroz Srbiju pojačani intenzitet saobraćaja i opterećenje na auto-putevima i glavnim putnim pravcima. Vozačima se savetuje dodatni oprez, naročito na deonicama na kojima su zbog radova izmenjeni režimi saobraćaja.

Vozačima se preporučuje da na put kreću odmorni, da brzinu prilagode uslovima na putu i izbegavaju rizična preticanja, kao i prekoračenje dozvoljene brzine.

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ podseća da je od 1. jula u primeni kaznena politika za vozila četvrte kategorije koja putarinu ne plaćaju elektronski korišćenjem TAG uređaja. Prevoznicima je upućen poziv da registruju uređaje na platformu Toll4All kako bi brže prolazili kroz naplatne stanice i izbegli kazne.