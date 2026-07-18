Devojčica (13) koja je nestala 15. jula na Novom Beogradu je pronađena.
Roditelji otišli po nju
Pronađena devojčica (13) koja je nestala na Novom Beogradu: Tri dana od nje ni traga ni glasa, evo gde su je zatekli
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Ona se nalazi u policijskoj stanici u Paraćinu i roditelji su otišli po nju.
Devojčica je nestala 15. jula kada je u periodu između 13 i 14 sati izašla iz kuće kako bi otišla do obližnje prodavnice, kada joj se izgubio svaki trag.
Poslednji put je viđena u Vinogradskoj ulici na Novom Beogradu, na oko sto metara od mesta gde boravi.
Roditelji u na društvenim mrežama podelili njenu fotografiju, kao i fotografiju mladića sa kojim je postojala mogućnost da je bila i zamolili građane Beograda, Paraćina i Bujanovca da obrate pažnju o tome da li su je videli u nekom od tih mesta.
(Kurir.rs/Telegraf)
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