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Ona se nalazi u policijskoj stanici u Paraćinu i roditelji su otišli po nju.

Devojčica je nestala 15. jula kada je u periodu između 13 i 14 sati izašla iz kuće kako bi otišla do obližnje prodavnice, kada joj se izgubio svaki trag.

Poslednji put je viđena u Vinogradskoj ulici na Novom Beogradu, na oko sto metara od mesta gde boravi.

Roditelji u na društvenim mrežama podelili njenu fotografiju, kao i fotografiju mladića sa kojim je postojala mogućnost da je bila i zamolili građane Beograda, Paraćina i Bujanovca da obrate pažnju o tome da li su je videli u nekom od tih mesta.

(Kurir.rs/Telegraf)

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