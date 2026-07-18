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- Pod svodovima Kalemegdana, kraj Pobednika, sinoć smo se okupili da odamo poštovanje istinskim herojima našeg društva – roditeljima negovateljima i negovateljima. To nije bilo samo svečano veče. Bilo je to veče zahvalnosti, zagrljaja, suza radosnica i osećaja da je posle dugih godina borbe pravda konačno dobila svoje mesto - naglasila je ona,

Ministarka dodaje da Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima nije zakon Ministarstva, niti Vlade.

- Ovo je vaš zakon. Ispisan vašim životima, vašim odricanjem, neprospavanim noćima, vašom bezuslovnom ljubavlju i verom da će država jednog dana prepoznati ono što ste oduvek zasluživali. Zato želim da ponovim nešto što će ostati i posle svih reči i svečanosti – briga je zakon. Ne samo zato što je upisana u zakonske članove, već zato što je temelj svakog društva koje zna da ceni ljudskost, požrtvovanost i ljubav - piše na zvaničnom Instagram nalogu Milice Đurđević Stamenkovski, i dodaje: