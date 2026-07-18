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Matija Živanov (5) iz Zrenjanina, mališan koji je svojom hrabrošću i lavovskom borbom podigao celu Srbiju na noge, izgubio je bitku protiv opake i agresivne bolesti. Tužnu vest podeljena je na Instagram stranici preko koje se prikupljala pomoć za njegovo lečenje.

- Sa neizmernom tugom obaveštavamo vas da je naš Matija preminuo. Borio se hrabro do poslednjeg trenutka, okružen ljubavlju svoje porodice i podrškom hiljada ljudi koji su bili uz njega. Hvala svima koji ste se molili za njega i pružili podršku. Vašu dobrotu i ljubav nikada nećemo zaboraviti. Počivaj u miru, anđele - piše u opisu objave.

Mesecima vodio bitku protiv agresivnog tumora

Podsetimo, Matija je već mesecima vodio bitku protiv agresivnog raka mozga koji se nemilosrdno proširio. Prvi znaci bolesti pojavili su se u oktobru prošle godine. Ono što je počelo kao povraćanje, nestabilan hod i poteškoće u govoru, brzo se pretvorilo u dijagnozu od koje strepi svaki roditelj - maligni tumor mozga (meduloblastom) najvišeg stepena agresivnosti. Nažalost, bolest se tu nije zaustavila.

Bolest je bila jača

Lekari su otkrili promenu u zadnjoj lobanjskoj jami koja je izazvala opasno nakupljanje tečnosti u mozgu (akutni hidrocefalus). Nažalost, patohistološki nalaz i analize tečnosti u kičmenom stubu potvrdili su da se bolest proširila (metastazirala) na centralni nervni sistem, dok je scintigrafija kostiju uočila depozite na rebrima.

Ovaj mali, ali neverovatno hrabri Zrenjaninac prošao je kroz niz operativnih zahvata: operaciju glave, ugradnju šanta i iscrpljujuće cikluse hemioterapije i radioterapije (terapije zračenjem). Ipak, uprkos svom naporu lekara u Srbiji i Matijinoj neverovatnoj volji za životom, bolest je bila jača.