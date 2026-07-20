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Dok mnogi očekuju paprene cene na moru, u Grčkoj turiste i dalje mogu sačekati iznenađenja - kompletan obrok za samo 10 evra.

Upravo zbog ovakvih ponuda, ali i gostoprimstva, prelepih plaža i odlične hrane, Grčka godinama ostaje prvi izbor za letovanje velikog broja Srba.

"Pile, pomfrit i dve tortilje 10 evra"

Fotografija koja se ovih dana deli na društvenim mrežama privukla je pažnju upravo zbog cene.

Na tabli ispred jednog ugostiteljskog objekta u Paraliji istaknuta je ponuda koja uključuje celo pile, pomfrit i dve tortilje za poneti, a sve to po ceni od 10 evra.

Cene u Paraliji Foto: Printscreen Facebook/ Grčka info

Objava je izazvala brojne komentare turista, od onih koji smatraju da se u Grčkoj i dalje može jesti veoma povoljno, do onih koji ističu da cene zavise od mesta u kojem letujete.

"Ovo nema nigde"

Iako ovakve akcije nisu pravilo i razlikuju se od lokala do lokala, one pokazuju da uz malo istraživanja letovanje u Grčkoj ne mora nužno da bude preskupo.

- Pa ovo nema nigde - navodi se u jednom od komentara.

Korisnici koji su posetili ovaj lokal, naveli su da je obrok bio ukusan.

"Dovoljno za četvoročlanu porodicu"

- Već isprobano nekoliko puta, dovoljno za četvoročlanu porodicu - naveo je jedan gospodin.

Pojedini korisnici pisali su kako je u Paraliji prelepo, dok je bilo i onih koji su vređali turiste koji biraju ovu destinaciju u Grčkoj.

- Ne razumem ljude kojima se ne sviđa Paralija, Olimpik.... Zašto onda komentarišeš ovde? Idi gde je tebi lepo. Pusti druge nek uživaju. Šta te briga da li je prljavo, čisto, ima ili nema trave - navela je jedna korisnica.