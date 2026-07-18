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Prvi talas nevremena samo što nije stigao u Srbiju. Prema najnovijim upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), već od kasnog popodneva očekuje se razvoj snažnih grmljavinskih oblaka koji će najpre zahvatiti zapadne krajeve zemlje, dok će se tokom noći nevreme brzo premeštati ka centralnim, istočnim delovima Srbije i Beogradu.

Iako će veći deo dana proteći uz sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturama od 33 do čak 37 stepeni, meteorolozi upozoravaju da će se situacija u drugom delu dana naglo promeniti. Prvi talas pljuskova sa grmljavinom očekuje se oko 16 časova, najpre na zapadu Srbije, gde su lokalno mogući grad i jak, pa čak i olujni vetar.

Kretanje oblaka u 16 časova Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje oblaka u 17 časova Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje oblaka u 18 časova Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje oblaka u 19 časova Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje oblaka u 20 časova Foto: VREMERADAR.RS

Drugi talas uslediće tokom večeri i noći ka nedelji. Prema prognozi RHMZ-a, grmljavinski sistem brzo će se premeštati preko zemlje ka istoku, pa će tokom noći zahvatiti i Beograd, gde se očekuju kratkotrajni pljuskovi, grmljavina i pojačan vetar.

Kretanje oblaka u 23 časa Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje oblaka u ponoć Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje oblaka u 01 čas Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje oblaka u 02 časa Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje oblaka u 3 časa Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje oblaka u 04 časa Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje oblaka u 05 časova Foto: VREMERADAR.RS

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da će pojedini grmljavinski razvoji biti izraženiji i da lokalno mogu doneti grad, obilnije pljuskove i olujne udare vetra. Zbog brzog razvoja oblaka, za konkretna područja biće izdavana hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.

Nestabilno vreme neće se završiti tokom noći. Meteorolozi najavljuju da su nove grmljavinske nepogode moguće i u nedelju uveče, dok se u centralnoj i južnoj Srbiji novi pljuskovi sa grmljavinom, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, očekuju i u utorak posle podne i uveče.