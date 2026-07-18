Slušaj vest

- Na susretu zahvalnosti, na jednom simboličnom mestu. Sa ovog mesta posmatramo ušće Save u Dunav, jer upravo usvajanjem Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima mi smo udružili dve reke, roditeljsku ljubav i podršku države. Više nikada nećete biti sami. Sada smo zajedno u svemu što predstoji - istakla je ona.

Ministarka Stamenkovski je dodala da je i za roditelje negovatelje i negovatelje, kao i za sve one koji su dali doprinos da ovaj zakon bude usvojen, on više od propisa.

- U srži ovog zakona je ljubav, roditeljska ljubav. Kažu da je majka biće najsličnije Bogu. Kažu da je otac kičma svake porodice i svi vi večeras prisutni ovde, okupljeni oko najvažnije vrednosti, oko naše porodice, bili ste za nas podstrek i inspiracija da savladamo sve administrativne prepreke i da Bogu hvala od 1. oktobra 2026. godine započnemo sa primenom novog zakona, prvog zakona, koji je tu da podrži vas roditelje - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala: