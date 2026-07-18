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Kupovina stare knjige na buvljaku u Pakistanu pretvorila se u pravu malu misteriju koja povezuje Novi Sad i Karači, gradove udaljene hiljadama kilometara.

Sve je počelo kada je jedan muškarac iz Karačija u polovnoj knjižari pronašao englesko izdanje romana "Na Drini ćuprija" Ive Andrića.Knjiga je njegovog oca koštala svega oko 500 pakistanskih rupija, odnosno manje od dva evra, ali je tek mnogo kasnije otkriveno da krije dirljivu uspomenu staru više od decenije.

Rukom ispisana posveta

Svoju priču podelio je na Reditu, gde je objavio fotografije prve stranice knjige na kojoj se nalazi rukom ispisana posveta sa datumom 3. jun 2010. godine i oznakom da je nastala u Novom Sadu. Posebnu pažnju privukao je i otisak usana ostavljen karminom.

Foto: Profimedia

Posvetu je, kako se navodi, napisala žena po imenu Vera, na srpskom i engleskom jeziku.

"Možda se naše ruke nikada neće pozdraviti. Možda se naši pogledi nikada neće sresti. Možda se naše usne nikada neće dotaći i osetiti ljubav i toplinu. Zato ti šaljem ovaj mali poklon kao večnu uspomenu..."

Nikada nije čuo za Novi Sad

Muškarac iz Pakistana kaže da do ovog neobičnog otkrića nikada nije ni čuo za Novi Sad, ali ga je upravo ta poruka podstakla da pokuša da sazna kako je knjiga iz Srbije završila na pijaci polovnih stvari u Karačiju.

- Bila je to samo jedna od stotina polovnih knjiga. Nisam ni slutio da se u njoj krije ovakva priča. Ne želim da narušavam ničiju privatnost, već me samo zanima da li neko prepoznaje rukopis ili možda poznaje Veru koja je pre 16 godina poklonila ovu knjigu - napisao je.

Dodao je da, čak i ako se nikada ne sazna kome je posveta bila namenjena, ova priča pokazuje koliko knjige mogu da putuju i da sa sobom nose uspomene svojih vlasnika, prelazeći granice i kontinente.

Kurir/ 24sedam