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Do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo ali se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Izraženiji grmljavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, očekuju se do kraja dana prvo na zapadu i jugozapadu Srbije, a tokom noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok.

Ispod možete pogledati kretanje nevremena u Srbiji iz sata u sat, putem radarskih snimaka koji prikazuju pomeranje oblačnih sistema i pljuskova:

18h

Foto: Printscreen Vreme radar

19h

Foto: Printscreen Vreme radar

20h

Foto: Printscreen Vreme radar

21h

Foto: Printscreen Vreme radar

22h

Foto: Printscreen Vreme radar

Nedelja 01h

Foto: Printscreen Vreme radar

Nedelja 02h

Foto: Printscreen Vreme radar

Nedelja 03

Foto: Printscreen Vreme radar

Nedelja 05h

Foto: Printscreen Vreme radar

Vreme narednih dana

Sutra (19.07.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab i umeren, u zoni pljuskova jak ili olujni, severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 23 °C, a najviša dnevna od 31 na severu do 36 °C na jugu i istoku Srbije.

Narednih dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo u utorak (21.07.) na jugozapadu i jugu zemlje.

Maksimalna temperatura u padu, pa će u većini dana biti od 24 do 29 °C, samo će u ponedeljak (20.07.) i utorak (21.07.) na jugu i istoku biti toplije - do 32 °C.

Upozorenje na grmljavinske nepogode

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju večeras i tokom noći ka nedelji (18/19.07.), zatim u nedelju uveče (19.07.), a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak posle podne i uveče (21.07.) lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, upozorio je RHMZ.

Nevreme pogodilo Kokin Brod

Snažno nevreme, praćeno obilnom kišom, snažnim gradom i olujnim vetrom, pogodilo je danas Kokin Brod kod Nove Varoši i napravilo potpuni saobraćajni kolaps!

Nalet oluje bio je toliko silovit da je vetar bukvalno čupao drveće iz korena. Ogromna stabla i velike polomljene grane završili su direktno na kolovozu, zbog čega je odvijanje saobraćaja na ovoj deonici magistrale izuzetno otežano i usporeno. Sve o tome pročitajte klikom ovde.