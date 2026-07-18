(MAPE) SRBIJA NA UDARU SNAŽNOG NEVREMENA! Pogledajte kretanje iz sata u sat: Pljuskovi, grad i olujni vetar pogodiće prvo OVE DELOVE - poznata tačna satnica
Do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo ali se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).
Izraženiji grmljavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, očekuju se do kraja dana prvo na zapadu i jugozapadu Srbije, a tokom noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok.
Ispod možete pogledati kretanje nevremena u Srbiji iz sata u sat, putem radarskih snimaka koji prikazuju pomeranje oblačnih sistema i pljuskova:
18h
19h
20h
21h
22h
Nedelja 01h
Nedelja 02h
Nedelja 03
Nedelja 05h
Vreme narednih dana
Sutra (19.07.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab i umeren, u zoni pljuskova jak ili olujni, severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 23 °C, a najviša dnevna od 31 na severu do 36 °C na jugu i istoku Srbije.
Narednih dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo u utorak (21.07.) na jugozapadu i jugu zemlje.
Maksimalna temperatura u padu, pa će u većini dana biti od 24 do 29 °C, samo će u ponedeljak (20.07.) i utorak (21.07.) na jugu i istoku biti toplije - do 32 °C.
Upozorenje na grmljavinske nepogode
Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju večeras i tokom noći ka nedelji (18/19.07.), zatim u nedelju uveče (19.07.), a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak posle podne i uveče (21.07.) lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, upozorio je RHMZ.
Nevreme pogodilo Kokin Brod
Snažno nevreme, praćeno obilnom kišom, snažnim gradom i olujnim vetrom, pogodilo je danas Kokin Brod kod Nove Varoši i napravilo potpuni saobraćajni kolaps!
Nalet oluje bio je toliko silovit da je vetar bukvalno čupao drveće iz korena. Ogromna stabla i velike polomljene grane završili su direktno na kolovozu, zbog čega je odvijanje saobraćaja na ovoj deonici magistrale izuzetno otežano i usporeno. Sve o tome pročitajte klikom ovde.
Kurir.rs