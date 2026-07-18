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U toku večeri snažan oblačni sistem sa jakim pljuskovima i grmljavinom premeštaće se preko Šumadije, dalje kao Pomoravlju, Podunavlju i Braničevskom okrugu, a potom će nastaviti put ka istoku Srbije.

Pored Pomoravlja, snažnih pljuskova sa grmljavinom biće i u dolini Južne Morave.

- Jaka konvektivna oblačnost u narednih sat vremena će na području Šumadije, Aranđelovac sa okolinom, usloviti intenzivne pljuskove sa grmljavinom, pojavom grada i jakim i olujnim vetrom u zoni pljuskova. Tendencija daljeg premeštanja je na istok - naveo je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Lokalno su moguće i grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Foto: Kurir.rs/Sanijela Stanisavljev

Prognoza za Beograd

Za oko sat vremena i šire područje Beograda pogodiće pljuskovi sa grmljavinom, koji će do prestonice stići sa područja Kolubarskog okruga.

Usled opasnosti od nepogoda, preporučuje se veliki oprez, kako na otvorenom, tako i u saobraćaju i da se redovno prate upozorenja državnih i nadležnih službi.

Nakon ponoći, još jedan grmljavinski sistem sa pljuskovima mogao bi da zahvati zapadne i severne delove Srbije kao i šire područje Beograda.

Današnji dan bio je najtopliji u aktuelnom toplotnom talasu, pri čemu je temperatura dostigla 38 stepeni. Već od sutra malo ugodnije, a sledeće sedmice očekuje znatno prijatnije vreme, uz temperature ispod 30 stepeni, a sredinom sednice oko 25 stepeni.