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Prava drama odigrala se u grčkom letovalištu Skala Furka kada je izbio požar koji je gutao nisko rastinje i zahvatio banderu, saznaje naš portal od Srpkinje E. C.

U poznatom grčkom letovalištu Skala Furka večeras je oko 19.30 časova po lokalnom vremenu izbio požar koji je izazvao veliku dramu među turistima.

Prema rečima naše državljanke E. C. koja se nalazi na letovanju u ovom mestu, vatra je najverovatnije buknula nakon što je neko bacio nešto u travu.

"Počelo je sve da puca!"

- Prvo smo osetili miris paljevine i videli gust dim. Dok smo istrčali ispred smeštaja, već je počelo sve da puca! Gorelo je nisko rastinje, a vatra je ubrzo zahvatila strujnu banderu i žice - priča vidno uznemirena E. C.

U momentu kada je plamen počeo da se širi, nastala je trka s vremenom. Dok su jedni pokušavali da lokalizuju vatru, drugi su alarmirali goste u obližnjim objektima.

- Turisti koji su se zatekli tu odmah su uzeli creva iz dvorišta i počeli sami da gase požar. Mi smo trčali od smeštaja do smeštaja i lupali svima na vrata da hitno izađu napolje. Bilo je dosta male dece koja su bila preplašena i plakala su - opisuje dramatične scene.

Grci odmah skočili da pomognu

Ipak, u trenucima panike, lokalno stanovništvo je reagovalo brzinom svetlosti i pokazalo ogromnu solidarnost.

- Grci su se odmah našli tu i istog trenutka pozvali pomoć. Bukvalno su se za par minuta skupili i svi lokalci da pomažu. Primera radi, moja mlađa sestra je strašno plakala od straha. Jedna baka Grkinja je odmah prišla, zagrlila je i tešila je kako bih ja mogla da utrčim unutra i uzmem dokumenta i ključeve od automobila - priča E. C.