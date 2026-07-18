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Zlatni šakal (Canis aureus) već decenijama fascinira svetsku naučnu zajednicu svojom neverovatnom sposobnošću prilagođavanja i širenja kroz predele koje je promenio čovek. Međutim, ono čemu su domaći biolozi svedočili u poslednja tri meseca nadmašilo je sve dosadašnje pretpostavke i pomerilo granice nauke.

Glavni junak ove neverovatne priče je šakal Vasa, jedinka koja je prešla put dug preko 1.400 kilometara, proputovala kroz čak šest evropskih država i zvanično postala svetski rekorder u svojoj vrsti.

Sve je počelo 4. februara ove godine, kada su stručnjaci sa Biološkog fakulteta u Beogradu uhvatili i GPS ogrlicom obeležili Vasu kod mesta Donji Tovarnik (opština Pećinci) u Sremu. Nakon nešto više od mesec i po dana mirnog života, Vasa je 28. marta krenuo na svoje epsko putovanje.

Za samo tri meseca, Vasa je iz Srbije prešao u Hrvatsku, zatim Mađarsku, Sloveniju, Austriju, Češku, da bi se na kraju skrasio u nemačkoj saveznoj državi Hesen. Danas se ovaj pustolov nalazi čak 1.050 kilometara vazdušne linije daleko od mesta gde mu je postavljena ogrlica.

Na svom putu ka severozapadu Evrope, Vasa je pokazao impresivnu snalažljivost i fizičku spremnost. Za njega reke i planine nisu predstavljale nikakvu prepreku.

Savu je preplivao dva puta, prvi put kod Šapca (28. marta), a samo dve noći kasnije i kod Sremske Mitrovice (Laćarka). Preplivao je i Dravu kod Virovitice, a savladao je moćni Dunav u Austriji, kod varošice Sveti Nikola na Dunavu.

U Austriji je uspešno prešao čak i preko istočnih oboda Alpa. Biolozi ističu da je Vasa ovim podvigom drastično pomerio granice našeg znanja o kretanju divljih životinja.

Ono što posebno intrigira naučnike jeste brzina i pravac njegovog kretanja. Vasa je ogromnu distancu prešao za neverovatno kratko vreme, krećući se gotovo pravolinijski ka severozapadu, bez dužeg zadržavanja i odmora, što je ponašanje koje do sada nikada nije zabeleženo.

Naučnici sa Biološkog fakulteta nastavljaju da prate svaki Vasin korak putem GPS signala. Njegova sposobnost navigacije i prilagođavanja urbanim i antropogenim predelima iz dana u dan baca potpuno novo svetlo na ekologiju i ponašanje zlatnog šakala u Evropi. Pitanje koje sada svi postavljaju jeste — gde je Vasina krajnja stanica?