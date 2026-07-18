PUNA PRIPRAVNOST MUP-A ZBOG BRUTALNOG NEVREMENA! Sektor za vanredne situacije neprekidno na terenu, hitno se oglasili i uputili VAŽAN APEL građanima! (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, nalaze se u stanju pune pripravnosti, neprekidno prate razvoj meteorološke situacije, obilaze teren i u stalnoj su komunikaciji sa jedinicama lokalne samouprave, zbog hitnih upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se u narednim časovima u pojedinim delovima Srbije očekuje nestabilno vreme praćeno intenzivnim padavinama, gradom i jakim vetrom.
Takođe, pripadnici Sektora za vanredne situacije u komunikaciji su sa drugim nadležnim službama, kako bi na svaku prijavu i eventualne posledice nevremena reagovali u najkraćem mogućem roku i pružili neophodnu pomoć građanima.
Naime, nakon visokih temperatura koje su tokom dana zahvatile veći deo Srbije, u večernjim časovima zapadnu Srbiju zahvatilo je jako nevreme praćeno intenzivnim pljuskovima sa grmljavinom, lokalnom pojavom grada i olujnim udarima vetra, a oblačni sistem nastavio je premeštanje ka ostalim delovima zemlje.
Apelujemo na građane da prate zvanična upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, izbegavaju boravak na otvorenom tokom trajanja nevremena, ne parkiraju vozila ispod drveća i drugih nestabilnih objekata i u slučaju opasnosti ili potrebe za pomoći bez odlaganja pozovu broj 193.
Kurir.rs