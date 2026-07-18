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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, nalaze se u stanju pune pripravnosti, neprekidno prate razvoj meteorološke situacije, obilaze teren i u stalnoj su komunikaciji sa jedinicama lokalne samouprave, zbog hitnih upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se u narednim časovima u pojedinim delovima Srbije očekuje nestabilno vreme praćeno intenzivnim padavinama, gradom i jakim vetrom.

Takođe, pripadnici Sektora za vanredne situacije u komunikaciji su sa drugim nadležnim službama, kako bi na svaku prijavu i eventualne posledice nevremena reagovali u najkraćem mogućem roku i pružili neophodnu pomoć građanima.

Naime, nakon visokih temperatura koje su tokom dana zahvatile veći deo Srbije, u večernjim časovima zapadnu Srbiju zahvatilo je jako nevreme praćeno intenzivnim pljuskovima sa grmljavinom, lokalnom pojavom grada i olujnim udarima vetra, a oblačni sistem nastavio je premeštanje ka ostalim delovima zemlje.

Nevreme u Srbiji Foto: MUP Srbije

Apelujemo na građane da prate zvanična upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, izbegavaju boravak na otvorenom tokom trajanja nevremena, ne parkiraju vozila ispod drveća i drugih nestabilnih objekata i u slučaju opasnosti ili potrebe za pomoći bez odlaganja pozovu broj 193.

Kurir.rs

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