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Sezona je letnih odmora, a ako planirate put u Grčku i želite da izbegnete višesatne kolone, znoj i nervozu na graničnom prelazu Evzoni, spas se krije u alternativnom pravcu - prelazu Stari Dojran (na grčkoj strani Doirani). Poslednjih godina, posebno tokom vikenda i udarnih smena turista, sve više srpskih vozača bira upravo ovu rutu. Ovo je sve što morate da znate o ovoj ruti.

Ono što ga čini omiljenim jeste činjenica da često nema dužeg čekanja, granica se prelazi brzo, a radno vreme prelaza je 24 sata. Evo detaljnog vodiča kako da iskoristite ovaj pravac i šta vas sve čeka na putu.

Foto: RINA

Za koga je Dojran pun pogodak, a ko će voziti duže

Iako je granični prelaz Dojran odlična alternativa za izbegavanje gužvi, on nije jednako praktičan za sve destinacije u Grčkoj. U zavisnosti od regije u koju putujete, ovaj pravac vam može uštedeti sate čekanja, ali i produžiti put za nekoliko desetina kilometara. Zato je važno da pre polaska na letovanje proverite da li se ova ruta uklapa u vaš plan putovanja.

Ako idete na sever Grčke, to jest, ako vam je destinacija Solun, Halkidiki, Kavala ili Tasos, ovo je ubedljivo najbolja opcija jer štedi i vreme i živce. Nakon granice vozite prema Kilkisu, a zatim nastavljate ka istoku.

Ukoliko ipak idete u Olimpsku regiju ili na Jonsko more, u tom slučaju, put će vam biti produžen za oko 35 kilometara. Kod Kilkisa skrećete prema Polikastru i tek se onda uključujete na glavni pravac koji ide od Evzonija. Ipak, mnogi tvrde da se i ta dodatna vožnja isplati više od čekanja na prepunoj granici.

Kako stići do Dojrana:

Isključenje Smokvica: Najpopularnija, ali možda i najzahtevnija opcija. Vozi se preko Marvinaca i Valandova, ruta je jednostavna, ali kolovoz je na pojedinim deonicama nešto slabiji.

Najpopularnija, ali možda i najzahtevnija opcija. Vozi se preko Marvinaca i Valandova, ruta je jednostavna, ali kolovoz je na pojedinim deonicama nešto slabiji. Isključenje Udovo (Preporuka iskusnih): Iskusni vozači kažu da je ovo prijatniji i jednostavniji pravac, a kao bonus navode lep pogled i crkvicu na uzvišenju – idealno za brzu pauzu.

Iskusni vozači kažu da je ovo prijatniji i jednostavniji pravac, a kao bonus navode lep pogled i crkvicu na uzvišenju – idealno za brzu pauzu. Isključenje Đevđelija/Bogdanci: Najduža ruta na kojoj ćete platiti i dodatnu putarinu, ali ima veliku prednost: izbegavate vožnju kroz mnoštvo naselja jer je deo puta renoviran.

Foto: RINA

Radari, krivine i skrivene zamke

Vožnja alternativnim pravcem donosi olakšanje na granici, ali zahteva dodatni oprez za volanom jer se umesto autoputa koriste lokalne magistrale. Zbog čestih policijskih kontrola i strožih ograničenja brzine kroz naseljena mesta, laganija vožnja je neophodna. Pored toga, stanje kolovoza na pojedinim deonicama varira, pa je puna koncentracija ključna za bezbedan put.

Da ne bi bilo iznenađenja, evo na šta sve morate obratiti pažnju:

Zaboravite na brzu vožnju: Put je korektan, ali ovo nije autoput. Vozi se magistralom, prolazi se kroz sela i naseljena mesta, te je potrebno strpljenje.

Put je korektan, ali ovo nije autoput. Vozi se magistralom, prolazi se kroz sela i naseljena mesta, te je potrebno strpljenje. Policija i radari vrebaju: Više vozača redovno upozorava da policija često kontroliše ovaj pravac, pa obavezno strogo poštujte ograničenja brzine.

Više vozača redovno upozorava da policija često kontroliše ovaj pravac, pa obavezno strogo poštujte ograničenja brzine. Pazite na gume: Posebno oko Valandova ima krivina i lošijih delova puta, na šta naročito treba da obrate pažnju oni sa spuštenim automobilima ili niskoprofilnim gumama.

Posebno oko Valandova ima krivina i lošijih delova puta, na šta naročito treba da obrate pažnju oni sa spuštenim automobilima ili niskoprofilnim gumama. Oslonite se na navigaciju: Signalizacija usput nije uvek najsjajnija, pa obavezno uključite navigaciju ako ovuda idete prvi put.

Isplati li se