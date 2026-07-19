BEOGRAD JE LUDOVAO ZA TIM ŽENSKIM USKOKOM! Žana Merkus je proterana iz Srbije, umrla u utrehtskom prihvatilištu za beskućnike
Beograd je u drugoj polovini 19. veka sludela mlada i bogata Holanđanka. Došla je izdaleka da Srbima pomogne u borbi protiv Turaka, i stanovnicima prestonice održala čas iz patriotizma... a oni su je dočekali širom raširenih ruku. Srbi će to, uostalom, činiti i u narednim decenijama i vekovima, uvek kad neko dođe i manje ili više iskreno im kaže da ih voli.
Nevesinjska puška, buna protiv Turaka u Hercegovini 1875. godine najavila je niz ustanaka i ratova na Balkanu koji će dovesti do kraja Osmanskog carstva. Počelo je 9. jula 1875. hicima iz kremenjača ustanika pod komandom Prodana Rupara na brdu Grebenac u blizini Nevesinja, da bi se nemiri kao šumski požar proširili na susednu Bosnu, najpre u Krajinu i Posavinu.
Oružje i dobrovoljce sunarodnicima su ispotiha - u strahu od reakcije velikih sila - slale Knjaževina Crna Gora i Kneževina Srbija, da bi sledeće godine i one same upale u rat, upamćen u istoriji kao Srpsko-turski.
Dobrovoljaca je bilo s raznih strana. Crnogorce je vodio Peko Pavlović, među onima i iz Srbije isticao se Mićo Ljubibratić, poljski oficir Valerijan Janovski komandovao je slovenskom Legijom stranaca u kojoj su se borili Česi, Slovenci, Hrvati, Ukrajinci, Francuzi i Grci, bilo je Italijana u crvenim košuljama, sledbenika Đuzepa Garibaldija, a jedan Nemac - Albin Hugo Kučbah o svom ratovanju u Hercegovini na strani Srba ostavio je zanimljive i lepo pisane memoare...
Govorila sedam jezika
Bilo je među dobrovoljcima i žena - desetine bolničarki iz raznih evropskih zemalja i Rusije. Ali je samo jedna od njih, Žana Merkus iz Holandije, imala status vojnika i komandanta u ustaničkim jedinicama. Nosila je mušku narodnu nošnju, crnogorsku kapu i aktivno učestvovala u miniranju turskih utvrđenja...
Činjenice su sledeće: Žana Merkus rodila se u bogatoj porodici generalnog guvernera holandske kolonije Istočna Indija. Rano je ostala bez roditelja, pa je brigu o njoj preuzeo stric, protestantski sveštenik na visokom položaju. Žana studira u Parizu, gde stiče veliki krug prijatelja i uči jezike - prema nekim navodima, tečno ih je govorila sedam. U Francusko-pruskom ratu 1871. učestvuje kao bolničarka, a onda 1873. odlazi u Jerusalim, tada pod turskom vlašću, da organizuje doček za Hrista kad se lično, vidljivo i u punoj slavi vrati na zemlju kako bi sudio živima i mrtvima i uspostavio večno Božje carstvo.
Merkusova pood lažnim imenom Žana Izrael kupuje zemlju i ulaže ogroman novac u izgradnju Hrama spasa - palate u kojoj će pravednici sačekati Strašni sud.
U svom verskom zanosu ona ispoljava i jednu političku notu - smatra da ponovno uspostavljanje Carstva Božjeg nije moguće sve dok se hrišćanski narod ne oslobodi Osmanlija.
Nekako u to doba, u leto 1875. godine, saznaje za ustanak u Nevesinju i rešava da s te strane načne tursko carstvo i započne oslobođenje Jerusalima... Dolazi ustanicima u pomoć.
Vuk Vrčević, saradnik Vuka Karadžića, ostavio nam je ovaj zapis o napadu na Ljubuški pod komandom Mića Ljubibratića: „Uz ovu četu i ženski junak pristade (ona Olendezica Ivana Markus) o kojoj sam ovamo govorio, koja je u mnogo bojeva u donjoj Hercegovini učestvovala na udivljenje vaskolikog naroda. Ona je u bojevima imala mušku ustašku nošnju i dva revolvera o gajtanima o grlu viseća, a vazda uzase nosila zamotaj krpa kojim bi privremeno zavijala rane pojedinim ranjenicima.“
Planula je ljubav
Nije, svakako bez značaja, ni činjenica da se između nje i Ljubibratića, rodom Trebinjca, ruskog đaka i državljanina Srbije, rodila ljubav. Otuda i ovakav oduševljeni opis Žane Merkus, koju su Srbi od početka nazvali Jovankom Merkusevom.
Naš poznati istoričar i državnik Slobodan Jovanović u knjizi „Vlada Milana Obrenovića“ beleži:
„Meseca marta 1876. pala je u Beograd neka Jovanka Markus ili Merkus, nazvana kod nas ‘Merkusova’. To je bila mlada, bogata, a nimalo lepa Holanđanka, rođena na ostrvu Javi, a nastanjena u Carigradu... Beograd je ludovao za tim ženskim uskokom. Pesnik Đura Jakšić pevao je: ‘Jovanka naša, ne Orleanska, / Al’ ona ista.. Anđeo čist...’“
Reč je o poseti junakinje naše priče srpskoj prestonici na Uskrs 1876. godine.
Prethodno se Žana Merkus pridružila vojsci u Podrinju, kojom je komandovao Ranko Alimpić, čovek koji je naredio prebijanje Đure Jakšića posle kojeg je pesnik umro.
Prema holandskom istoričaru Reneu Gremou, koji je o Merkusovoj napisao knjigu, ona je Alimpiću - isto kao i Đura Jakšić - javno zamerala nesposobnost i kukavičluk. Da bi joj se osvetio, general Alimpić je proširio glas da je austrijska špijunka! Morala je da napusti front, ali nije otišla preko Save u Austrougarsku - što bi bilo prirodno da je njihov agent - već se zaputila u Beograd!
Pod stražom je sprovedena iz Šapca.
Iz brojnih zapisa kao pouzdane činjenice možemo da izdvojimo ovo: u martu 1876. godine, na Uskrs, velika povorka s bakljama u kojoj je bilo oko 6.000 ljudi - Beograd je tada imao oko 28.000 stanovnika! - krenula je od raskrsnice kod današnjeg „Londona“ i stigla ispred hotela „Staro zdanje“ (prekoputa Saborne crkve), gde je odsela Jovanka Markušova. Ređaju se govori i govornici. Profesor filozofije na Velikoj školi Milan Kujundžić Aberdar uzvikuje: „Slava tebi, junačice!“
Đura Jakšić joj piše onu pesmu, a listovi se takmiče u slavopojkama, onako kako će u vreme NATO bombardovanja biti slavljeni Danijel Šifer i njemu slični.
"Špijun Čivutin austriski"
Ali tri meseca kasnije, zvezda Žane Merkus se ugasila.
Slobodan Jovanović beleži da je 18. juna naš predstavnik u Carigradu javio ministru inostranih dela: „Za frajlu Markus kaza mi čovek koji ima zvaničan položaj u ruskoj službi da je to prosto jedan špijun Čivutin austriski.“
Uhapšena je i proterana iz Srbije.
Ostatak života Žana Merkus je provela u Jerusalimu, zatim na jugu Francuske i u Parizu, u kojem je živela pod mostovima kao beskućnica. Veoma slabog zdravlja primljena je u jednu parisku bolnicu u kojoj je ustanovljen njen identitet, pa je posredovanjem francuskog ministarstva spoljnih poslova preseljena u Holandiju, gde je živeo njen bogati brat. Ali on nije mogao da prihvati njenu slavu hajduka i mušku odeću koju je nosila. Odbio je da joj pomogne.
Žana Merkus je preminula u februaru 1897. godine u utrehtskom prihvatilištu za beskućnike.
O njenom grobu niko nije brinuo, sve dok ga tridesetih godina 20. veka naš generalni konzul u Roterdamu, pesnik i slikar Sibe Miličić, nije pronašao.
On je izdejstvovao kod gradskih vlasti Utrehta da se grob obnovi i stavi pod zaštitu, tako da na njenom grobnom mestu i danas stoji službena oznaka koja zabranjuje prekopavanje i rušenje, uz obavezu redovnog održavanja. Troškovi se i danas uredno podmiruju, ali sa anonimnog računa. Ne zna se ko plaća održavanje groba Žane Merkus.
Zakonom je dozvoljen razvod u Nemačkoj, većina Apača je proterana u rezervat, osnovan je Crveni krst Crne Gore, u Beogradu se knez Milan Obrenović oženio Natalijom Keško, a u Trstu je umro Svetozar Marković.
Momčilo Petrović