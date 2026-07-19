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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je u petak, kada je organizovala svečanu večeru na Kalemegdanu, zajedno sa patrijarhom Porfirijem, roditeljima negovateljima i decom zasadila lipu.

"Lipa je u našem narodu od davnina simbol doma, porodice, zaštite i zajedništva. Verovalo se da svojom snagom i krošnjom čuva porodicu, donosi mir i povezuje generacije.

Zato današnja sadnja lipe, zajedno sa roditeljima negovateljima, njihovom decom i Njegovom Svetošću Patrijarhom, ima posebnu težinu.

Neka ova lipa raste zajedno sa nadom da će svako dete i svaka porodica imati podršku, razumevanje i dostojanstvo koje zaslužuju", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski.

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