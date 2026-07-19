Na frekventnim graničnim prelazima je povećan broj vozila.
Društvo
KOLONAMA NA GRANICI NE VIDI SE KRAJ: Ne zna se gde su duže - Horgoš, Gradina, Preševo! SMENA TURISTA, čeka se i po sat
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Tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS). Na frekventnim graničnim prelazima je povećan broj vozila.
Gužve na granici Foto: AMSS kamere printscreen
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Na prelazu Gradina čeka se oko sat prilikom izlaza iz zemlje, na prelazu Horgoš oko 45 minuta pri ulazu u Srbiju.
Zadržavanja na Preševu su oko 20 minuta pri izlazu iz zemlje. Kamioni na Batrovcima od jutros čekaju oko 60 minuta.
AMSS savetuje strpljivu vožnju i apeluje na vozaće da se pripreme na moguća zadržavanja i da se informišu o stanju na putevima i graničnim prelazima.
Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.
Radovi su u toku na brojnim deonicama.
Kurir.rs
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