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Tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS). Na frekventnim graničnim prelazima je povećan broj vozila.

Gužve na granici Foto: AMSS kamere printscreen

Na prelazu Gradina čeka se oko sat prilikom izlaza iz zemlje, na prelazu Horgoš oko 45 minuta pri ulazu u Srbiju.

Zadržavanja na Preševu su oko 20 minuta pri izlazu iz zemlje. Kamioni na Batrovcima od jutros čekaju oko 60 minuta.

AMSS savetuje strpljivu vožnju i apeluje na vozaće da se pripreme na moguća zadržavanja i da se informišu o stanju na putevima i graničnim prelazima.

Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.

Radovi su u toku na brojnim deonicama.

Kurir.rs

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