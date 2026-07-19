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Nisu sva letovališta stvorena da ostave isti utisak. Dok neka privlače noćnim životom ili istorijskim znamenitostima, Belek osvaja potpuno drugačijom atmosferom. Široke peščane plaže, guste borove šume koje dopiru gotovo do mora, pažljivo uređeni parkovi i prostrani hotelski kompleksi stvaraju osećaj mira i elegancije koji se retko sreće na Mediteranu. Upravo zato mnogi putnici Belek ne doživljavaju kao još jedno letovalište, već kao destinaciju u kojoj se zaista mogu opustiti i zaboraviti svakodnevicu.

Foto: Promo

Iako je udaljen svega tridesetak kilometara od užurbane Antalije, Belek ima sasvim drugačiji ritam. Ovde nema gradske gužve ni prenatrpanih plaža – dani protiču između dugih šetnji uz more, opuštanja u resortima okruženim zelenilom, vrhunskih restorana i zalazaka sunca koji obalu Mediterana pretvaraju u jednu od najlepših razglednica Turske. Poznat po hotelima visoke kategorije, vrhunskim golf terenima i usluzi na kojoj mu zavide brojne mediteranske destinacije, Belek je danas jedan od najpoželjnijih izbora za porodice, parove i sve koji od letovanja očekuju više od samog kupanja u moru.

U takvo okruženje prirodno se uklapa Susesi Luxury Resort 5★, jedan od najprepoznatljivijih resorta u Beleku. Prostire se na impresivnih 90.000 m², okružen bazenima, palmama, vodenim površinama i pažljivo uređenim vrtovima koji stvaraju osećaj prostranosti i privatnosti. Savremena arhitektura, bogata ponuda sadržaja i visok nivo usluge čine ga odličnim izborom kako za porodice sa decom, tako i za parove koji žele bezbrižan odmor uz Mediteran.

Foto: Promo

Hotel se nalazi direktno na sopstvenoj peščanoj plaži, svega dva kilometra od centra Beleka, oko 35 kilometara od aerodroma u Antaliji i približno 40 kilometara od centra Antalije. Njegova lokacija omogućava gostima da uživaju u miru resorta, dok su svi sadržaji Beleka lako dostupni.

Hotel raspolaže sa ukupno 554 smeštajne jedinice, raspoređene između glavne zgrade, atraktivnog Lake House dela i dve VIP vile. Različite kategorije soba prilagođene su kako parovima, tako i porodicama, a moderno uređeni enterijeri, prostranost i pažljivo odabrani detalji doprinose osećaju udobnosti tokom celog boravka.

Foto: Promo

Jedan od zaštitnih znakova resorta jeste 300 metara duga privatna peščana plaža, sa dva doka i velikim prostorom za sunčanje. Gostima su bez doplate na raspolaganju ležaljke, suncobrani i peškiri, dok su paviljoni dostupni uz doplatu za one koji žele dodatnu privatnost i ekskluzivniji ugođaj. Gastronomija predstavlja jedan od važnih segmenata boravka u resortu. Ultra All Inclusive koncept obuhvata bogatu ponudu u glavnom restoranu Turquoise, Aqua Bistro restoranu namenjenom gostima starijim od 16 godina, šest à la carte restorana sa različitim svetskim kuhinjama, dva snack bara, jedanaest barova i poslastičarnicu. Raznovrsna ponuda omogućava gostima da svakog dana uživaju u novim ukusima i različitim gastronomskim iskustvima.

Foto: Promo

Susesi Luxury Resort posebno je omiljen među porodicama zahvaljujući bogatom programu za najmlađe. Mini Club, Midi Club i Teen Club, dečiji restoran, bioskop, mini amfiteatar, bazeni, kreativne radionice i svakodnevne aktivnosti omogućavaju deci zabavan i ispunjen odmor, dok roditelji mogu bezbrižno da uživaju u vremenu namenjenom sebi. Dodatnu pogodnost za porodično letovanje predstavlja mogućnost da dvoje dece do 11,99 godina boravi besplatno u hotelu (uz dve odrasle osobe), što ovaj resort čini još privlačnijim izborom za porodice. Gostima koji žele aktivan odmor na raspolaganju su aqua park sa šest tobogana, više otvorenih i zatvorenih bazena, fitness centar, pilates, gimnastika u vodi, dva teniska terena, stoni tenis, skvoš, košarka, odbojka, mini fudbal i pikado, pružajući raznovrsne mogućnosti za rekreaciju tokom celog dana.

Foto: Promo

Poseban deo hotela predstavlja La Calisse Spa, koji se prostire na čak 4.500 m². Hamam, parno kupatilo, dva zatvorena bazena i zone za relaksaciju stvaraju idealno okruženje za opuštanje nakon dana provedenog na plaži ili uz bazen. Za goste koji traže spoj elegancije, komfora i sadržaja prilagođenih svim generacijama, Susesi Luxury Resort 5★ predstavlja jedan od najkompletnijih izbora u Beleku. Prostran kompleks, uređena peščana plaža, vrhunska gastronomija i bogata Ultra All Inclusive ponuda stvaraju ambijent u kojem je lako zaboraviti svakodnevicu i prepustiti se odmoru.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.