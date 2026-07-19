OLUJNI SISTEM NADIRE KA SRBIJI: Nevreme će protutnjati i kroz Beograd, RHMZ upalio alarm, radarski snimci pokazuju kretanje crnih oblaka iz sata u sat (MAPE)
Srbija se danas nalazi na udaru novog talasa nestabilnog vremena, a prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), tokom večeri očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, uz mogućnost grada i olujnog vetra u zoni najintenzivnijih nepogoda.
Tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dok će pljuskovi biti ređa pojava. Prolazno naoblačenje sa kišom ili pljuskovima moguće je jutros na severu Vojvodine, dok se kraća naoblačenja očekuju i u pojedinim delovima južne i jugozapadne Srbije.
Prema radarskim predikcijama, ozbiljnije pogoršanje stiže sa severozapada oko 20 časova. Prvi deo padavinskog sistema, koji će u Srbiju ući preko Hrvatske i Bosne i Hercegovine, zahvatiće područje oko Sombora i Apatina, a zatim će se tokom večeri i noći premeštati preko Novog Sada i Beograda ka jugoistoku zemlje.
U Beogradu se dolazak nevremena očekuje oko 22 časa, dok se najjači udar u prestonici očekuje sat kasnije. Tokom prolaska sistema mogući su obilniji pljuskovi, grmljavina, jak vetar, a lokalno i grad.
Najviša dnevna temperatura danas biće od 31 stepen na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.
RHMZ je upozorio da će pljuskovi i grmljavine koji se očekuju večeras, a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak posle podne i uveče, lokalno biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom.
- Za konkretne lokacije izdavaćemo HITNA UPOZORENJA jedan do dva časa unapred - navodi se u upozorenju RHMZ.
Narednih dana očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme, uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.
Grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće su još u utorak (21. jul), pre svega na jugozapadu i jugu Srbije.
Temperatura će biti u padu, pa će se maksimalne vrednosti uglavnom kretati između 24 i 29 stepeni. Toplije će ostati u ponedeljak i utorak na jugu i istoku zemlje, gde se očekuje do 32 stepena.
Kurir.rs