Narednih dana očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme, uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće su još u utorak (21. jul), pre svega na jugozapadu i jugu Srbije.

Temperatura će biti u padu, pa će se maksimalne vrednosti uglavnom kretati između 24 i 29 stepeni. Toplije će ostati u ponedeljak i utorak na jugu i istoku zemlje, gde se očekuje do 32 stepena.