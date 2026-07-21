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Pravilo koje je godinama važilo za sve posetioce promenjeno je ove sezone, pa su besplatne ležaljke i suncobrani posle 17 časova sada rezervisani isključivo za građane Crne Gore, što je veoma razbesnelo turiste.

Građani i turisti sve češće prijavljuju da im zakupci plaža naplaćuju korišćenje ležaljki i suncobrana i nakon 17 časova, iako je to prethodnih godina bilo besplatno za sve posetioce.

Prema Ugovoru o korišćenju morskog dobra za sezonu 2026, zakupci su dužni da nakon 17 sati besplatno omoguće korišćenje plažnog mobilijara isključivo građanima Crne Gore, uz pokazivanje važećeg identifikacionog dokumenta. čime je direktno ukinuta pogodnost koju su ranijih godina mogli da koriste i domaći i strani turisti.

Dodatnu polemiku izazvale su informacije na jednoj plaži u Sutomoru, gde je istaknuto obaveštenje da besplatno korišćenje ležaljki nakon 17 časova nije moguće ukoliko korisnik prethodno nije platio njihov zakup, što je izazvalo brojne reakcije meštana, ali i turista zbog nove promene.

Foto: dijaspora.online

Ko se bude protivio ugovoru snosiće posledice?

Direktor JP Morsko dobro Mladen Mikijelj ranije je poručio da će svaki zakupac koji bude protivno ugovoru naplaćivao plažni mobilijar građanima Crne Gore posle 17 časova snositi odgovarajuće posledice.

Građani kojima bude naplaćeno korišćenje ležaljki nakon tog termina mogu da podnesu prijavu Službi za kontrolu morskog dobra, koja proverava da li zakupci poštuju ugovorne obaveze. Ukoliko se utvrde nepravilnosti, mogu biti preduzete mere predviđene ugovorom, prenosi RTCG.

Pored toga, svi koji smatraju da zakupci krše propise ili obmanjuju korisnike usluga mogu da se obrate i turističkoj inspekciji, koja tokom letnje sezone sprovodi pojačane kontrole na crnogorskom primorju.