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Sredinom jula sezona na crnogorskom primorju je u punom jeku. Temperature su visoke, plaže su pune, a tražnja za smeštajem dostiže svoj vrhunac.

Ukoliko tek sada planirate svoj odmor ili tražite način da "uhvatite" poslednje slobodne termine, evo saveta kako da organizujete letovanje u Crnoj Gori 2026. godine na najpametniji način.

Situacija na terenu: Špic sezone

Trenutno se nalazimo u periodu kada su kapaciteti u najpopularnijim mestima poput Budve i Bečića maksimalno popunjeni.

Međutim, to ne znači da nema mesta za vaš odmor. Iskustvo pokazuje da se u ovom periodu često pojavljuju "otkazi" u hotelskom smeštaju, pa se praćenjem agencijskih "Last Minute" ponuda mogu pronaći iznenađujuće dobre cene.

Savet: Ako želite da uštedite, tražite smeštaj u mestima koja su udaljenija od samog centra, poput zaleđa Bara ili manjih mesta u Boki Kotorskoj.

Gde još uvek možete naći mesta?

Foto: RINA

Ulcinj i Velika plaža: Ovo je područje sa najvećim kapacitetima.

Zbog ogromne površine, velika je verovatnoća da ćete ovde naći slobodan smeštaj i u jeku sezone po pristupačnijim cenama nego u centralnom delu primorja.

Igalo i Herceg Novi: Zbog specifične mikroklime, ovde je boravak prijatan i u najvrelijim danima. Grad je dug, pa se smeštaj može naći i u delovima koji nisu u samom centru.

Bar i okolina: Sutomore i Čanj su tradicionalno pristupačniji za porodice koje se odluče za odmor "u poslednji čas".

Kako do najbolje "Last Minute" ponude?

S obzirom na to da je sredina jula prošla, svaki dan je važan. Evo kako da postupite:

Često je bolje pozvati vlasnike privatnih apartmana direktno, preko lokalnih oglasnika, nego koristiti velike sajtove za rezervaciju gde se provizije gomilaju.

Ako niste vezani za tačan datum, tražite smeštaj od nedelje do nedelje ili sredinom nedelje, jer su tada gužve na putevima (posebno preko kanjona Morače) manje, a često su i cene smeštaja u tim smenama povoljnije.

Ako u Budvi ili Bečićima nema mesta, okrenite se manjim mestima u Boki (Prčanj, Stoliv, Krašići). Ovde je more možda mirnije, ali je doživljaj autentičniji.

Foto: Shutterstock

Vodič kroz troškove na licu mesta

Plažni mobilijar (Ležaljke) Set (dve ležaljke suncobran): Cene se kreću od 15€ do 30€ na uređenim plažama.

Savet: Mnoge plaže imaju "free zone" gde možete postaviti svoj peškir potpuno besplatno, ali računajte da su one najpopularnije i da se mesta zauzimaju rano ujutru.

Neke plaže udaljenije od centra nude ležaljke po ceni od 10€-12€.

Parking

Javni parkinzi: U gradovima poput Budve, Kotora ili Herceg Novog, parking se naplaćuje po satu i cena se kreće od 1€ do 2€.

Dnevna karta: Na nekim javnim parkiralištima postoji mogućnost plaćanja dnevne karte, što je isplativija opcija (između 10€ i 15€ po danu).

Crna Gora, Sutomore Foto: Shutterstock

Savet: Izbegavajte parkiranje na neoznačenim mestima jer su "pauk" službe u julu izuzetno aktivne i kazne su visoke.

Hrana i piće

Restorani (ručak/večera): Kompletan ručak za jednu osobu (glavno jelo, salata i piće) u prosečnom restoranu košta od 15€ do 25€. U otmenim restoranima na obali, ova cifra se lako duplira.

Brza hrana: Parče pice, pljeskavica ili giros koštaju između 3€ i 6€. Ovo je najbrži i najjeftiniji način za "premošćavanje" gladi na plaži.

Kafa i bezalkoholna pića: Kafa u kafićima uz obalu je od 2€ do 4€, dok su gazirani sokovi i domaća piva u proseku 3€–5€.

Marketi i pijace

Marketi: Cene namirnica u većim trgovinskim lancima su prilično ujednačene sa cenama u Srbiji, uz malu razliku u ceni od 10-15% zbog transporta.

Pijace: Kupovina na lokalnim pijacama (posebno u Baru, Ulcinju ili Herceg Novom) je najpametnija opcija za kupovinu svežeg voća, povrća, sira i maslinovog ulja.

Evo pregleda onoga što možete pronaći, kao i okvirnih cena koje možete očekivati na tezgama:

Sezonsko povrće: Paradajz: od 1,5€ do 3€ po kilogramu.

Paprika (babura i šilja): od 1,5€ do 3€

Krastavac: između 1€ i 2€ po kilogramu

Tikvice: oko 1€–1,5€ po kilogramu

Crni i beli luk: od 1,5€ do 4€

Sezonsko voće:

Lubenice od 0,6€ do 1€ po kilogramu

Dinje oko 1,5€–2,5€

Breskve i nektarine od 1,5€ do 3€

Grožđe: od 2€ do 4€ za kilogram

Smokve: između 3€ i 5€