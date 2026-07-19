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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Milica Janković. 

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:

  • Bezbednost u regionu: zašto je Bugarska odbila ulazak, a Severna Makedonija pohrlila u Koaliciju voljnih

  • „Mali sigali“: zašto u Moskvi ne može da se pristupi servisima Gugla, Epla i Samsunga, i zašto je pala vlada u Ukrajini

  • Ko će biti prvak sveta u fudbalu?

  • Hoćemo li „preživeti“ vremensku prognozu?

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Milicu Janković danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 