Društvo
Bezbednost u regionu: zašto je Bugarska odbila ulazak, a Severna Makedonija pohrlila u Koaliciju voljnih - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Milica Janković.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
Bezbednost u regionu: zašto je Bugarska odbila ulazak, a Severna Makedonija pohrlila u Koaliciju voljnih
„Mali sigali“: zašto u Moskvi ne može da se pristupi servisima Gugla, Epla i Samsunga, i zašto je pala vlada u Ukrajini
Ko će biti prvak sveta u fudbalu?
Hoćemo li „preživeti“ vremensku prognozu?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Milicu Janković danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.