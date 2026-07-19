Slušaj vest

Velike gužve formirale su se na granici između Hrvatske i Srbije, a kolona putničkih automobila na prelazu Bajakovo iz pravca Hrvatske prema Srbiji dostigla je čak 10 kilometara, saopštio je Hrvatski auto-klub (HAK). U isto vreme, na graničnom prelazu Batrovci iz oba pravca nema velikih gužvi.

Foto: screenshot hak.hr

Pojačan intenzitet saobraćaja zabeležen je širom Hrvatske, posebno na pravcima ka Jadranskom moru i prema graničnim prelazima. Vozači se upozoravaju na moguće zastoje i duža zadržavanja na putevima, mostovima, naplatnim rampama, odmorištima i u tunelima.

Osim na granici sa Srbijom, velike kolone zabeležene su i na pojedinim naplatnim stanicama. Na rampi Trakošćan kod Varaždina, u smeru ka Zagrebu, formirala se kolona duga oko pet kilometara koja se proteže čak i na teritoriju Slovenije.

Iz HAK-a apeluju na vozače da zbog pojačane frekvencije saobraćaja, ali i mogućih mokrih i klizavih kolovoza, prilagode brzinu uslovima na putu i drže bezbedno odstojanje između vozila.