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Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja, sa posebnom pažnjom na najteže prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije rekao je za RTS da je tokom ove nedelje otkriveno šest slučajeva nasilničke vožnje, pri čemu su pojedini vozači vozili brzinom većom od 240 kilometara na sat.

U prva tri dana akcije pojačane kontrole saobraćaja otkriveno je više od 19.000 saobraćajnih prekršaja, od kojih se najveći broj odnosio na prekoračenje brzine.

Milan Maličević je u Jutarnjem programu RTS-a rekao da je od početka akcije kontrolisano više od 49.000 vozila, a otkriveno više od 33.000 prekršaja, od čega je više od 1.200 bilo zbog vožnje pod dejstvom alkohola, više od 1.100 zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona, dok je zabeleženo i više od 20.000 prekoračenja brzine.

"Prema statistici, prekoračenje brzine je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda. Ove nedelje otkrili smo šest slučajeva nasilničke vožnje, pri čemu su vozači vozili brzinom većom od 240 kilometara na sat, odnosno više od 100 kilometara na sat iznad dozvoljene. Apelujemo na sve vozače da smanje brzinu i da posle dva sata vožnje naprave pauzu od 15 minuta", poručio je Maličević.

Milan Maličević Foto: RTS Prinscreen

Prema njegovim rečima, povećan je broj vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Od 160 testiranih vozača, njih 58 bilo je pozitivno.

- Primećujemo i da sve više vozača koristi mobilne telefone tokom vožnje, najčešće radi pregledanja društvenih mreža. Moramo da apelujemo da se to ne radi. Sigurnosni pojas se, takođe, naročito na zadnjem sedištu, i dalje nedovoljno koristi. Pozivamo sve putnike da ga koriste u skladu sa propisima - ukazao je Maličević.

Bezbednost dece i mladi vozači

Istovremeno je pozvao roditelje da decu prevoze na propisan način.

- Ove nedelje u saobraćajnim nezgodama poginulo je četvoro dece. Prošle godine stradalo ih je šest, a naš cilj je da taj broj bude nula - kaže Maličević.

Govoreći o ukupnoj bezbednosti saobraćaja, Maličević je naveo da je od početka godine broj poginulih manji nego u istom periodu prošle godine, ali da je tokom jula zabeležen porast broja stradalih.

- Saobraćajna policija čini sve kako bi se taj broj smanjio. Posebno apelujemo na mlade vozače da ne upravljaju vozilom pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci, naročito tokom letnje sezone - poručio je Maličević.