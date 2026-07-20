Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i vernici danas proslavljaju Svetog prepodobnog Tomu Maleina, svetitelja koji je prema crkvenom predanju najpre bio vojvoda poznat po hrabrosti, snazi i bogatstvu, a potom se odrekao svetovnog života i posvetio veri.

Toma Malein bio je proslavljen u bitkama, gde je, kako se navodi u žitiju, odneo mnoge pobede nad neprijateljskim vojskama. Međutim, zavolevši Hrista više od svega što svet može da ponudi, ostavio je svoj dotadašnji život i prihvatio monaški čin.

Podražavajući skromnost i smirenje Hrista, obilazio je monaška obitališta i učio se podvigu, molitvi i vrlinama od iskusnih podvižnika. Prema predanju, kada je poželeo još stroži način života i povlačenje u tišinu, ukazao mu se Sveti prorok Ilija i poveo ga ka gori Malea, u blizini Svete Gore.

Tamo je Sveti Toma živeo usamljeničkim životom, posvećen molitvi i duhovnom podvigu. Iako je želeo da bude skriven od ljudi, vest o njegovoj svetosti brzo se proširila, pa su vernici počeli da dolaze kod njega tražeći utehu, pomoć i isceljenje.

Čuda Svetog Tome Maleina

Prema crkvenom predanju, Svetom Tomi Maleinu bila je darovana blagodat čudotvorstva. Vernici su mu pripisivali brojna isceljenja – da je slepima vraćao vid, hromima sposobnost da hodaju, kao i da je pomagao ljudima obolelim od različitih bolesti.

Jedno od čuda koje se posebno pominje jeste da je molitvom izveo izvor vode na mestu gde je nije bilo. Takođe se navodi da su pojedini ljudi tokom njegove molitve viđali svetlost nalik ognjenom stubu koja je obasjavala mesto njegovog podviga.

Predanje kaže da njegova čudotvorna pomoć nije prestala ni nakon smrti. Vernici koji su sa verom dolazili njegovim moštima, prema crkvenim zapisima, dobijali su utehu i isceljenja od različitih bolesti i nevolja.

Sveti Toma Malein upokojio se u 10. veku, a Srpska pravoslavna crkva ga proslavlja 20. jula po novom kalendaru.

Običaji i molitva na dan Svetog Tome Maleina

Na praznik Svetog Tome Maleina vernici se obraćaju ovom svetitelju u molitvi, tražeći zdravlje, pomoć i zaštitu od nevolja. Posebno se poštuje kao zaštitnik bolesnih i onih koji traže duhovnu snagu u teškim životnim trenucima.

U crkvenoj tradiciji za ovaj dan čita se tropar posvećen svetitelju:

"Bože otaca naših, čini uvek sa nama po Tvojoj krotosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš."