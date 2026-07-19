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Mobilni zdravstveni timovi Univerzitetskog kliničkog centra Niš i Instituta "Niška Banja" nastavili su veliku akciju preventivnih kardioloških pregleda u Gornjoj Vrežini, gde je zabeleženo ogromno interesovanje građana. Gužve ni posle više sati nisu jenjavale, što je jasno pokazalo koliko je ovaj vid zdravstvene zaštite potreban.

- Naši zdravstveni timovi ponovo su bili na terenu. Kada lekari dođu pacijentima na kućni prag, to je najdirektniji i najpravedniji način da zdravstvena zaštita stigne do svih. Ovo je suština , zdravstvo koje dolazi kod građana - poručio je direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević.

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Foto: UKC Niš

On je naglasio da su lekari pregledali i pacijente koji šest ili sedam godina nisu mogli da dođu do specijaliste, što je, kako je rekao, najbolje pokazalo koliko su ovakve akcije neophodne.

Lazarević je istakao da pravovremena terapija srčanih bolesti godišnje spasava desetine hiljada života i da rano otkrivanje rizika pravi ključnu razliku.

- Nije svejedno da li će neko živeti duže ili će izgubiti godine zbog kasno otkrivene bolesti. Zato idemo direktno kod ljudi da na vreme reagujemo i spasavamo živote - naglasio je on.

Podaci pokazuju da u Srbiji oko 100.000 ljudi boluje od srčane insuficijencije, što je prevenciju stavilo u sam vrh državnih prioriteta.

U akciji su učestvovali lekari UKC Niš i Instituta "Niška Banja", koji su na terenu obavljali preglede, dijagnostiku i odmah davali preporuke za dalje lečenje, čime se skratio put pacijenta do terapije i povećala šansa za izlečenje.

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Foto: UKC Niš

Ova akcija je jasan dokaz odlučne politike države, zdravstveni sistem više ne čeka pacijenta, već dolazi kod njega. To je sistem koji brine, koji reaguje i koji ne ostavlja građane same.

Poruka je jasna i snažna, zdravlje je došlo na kućni prag, a Srbija nije ostavila nijednog građanina iza sebe.

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